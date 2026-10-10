روانبخش:رفع مشکلات برق و واگذاری زمین در ونارچ باید با فوریت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش عصر شنبه با حضور در روستای ونارچ و گفت‌وگو با اهالی، مسائل و مطالبات این منطقه را بررسی کرد و برای تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، موضوعات مطرح‌شده را از طریق تماس تلفنی با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری کرد.



تأمین برق، واگذاری زمین‌های مسکونی به جوانان، وضعیت علائم راهنمایی و رانندگی، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی، مشکلات دامداران و مسائل مرتبط با فعالیت معدن منگنز از مهم‌ترین مطالبات اهالی در این بازدید بود.



رفع مشکل برق خانه‌های احداثی در اولویت است



روانبخش با اشاره به مشکلات تأمین برق در روستای ونارچ اظهار کرد: در هماهنگی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مقرر شده است نشست ویژه‌ای برای بررسی و رفع ناترازی برق این روستا برگزار شود.



وی افزود: تأمین برق واحدهای مسکونی احداث‌شده در زمین‌های بنیاد مسکن باید در اولویت قرار گیرد و اقدامات لازم برای رفع این مشکل با فوریت دنبال شود.



واگذاری زمین به جوانان تا پایان هفته پیگیری می‌شود



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با پیگیری موضوع واگذاری زمین از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبه اهالی تأکید کرد.



بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر شده است پیگیری‌های مربوط به واگذاری زمین به جوانان روستای ونارچ تا پایان هفته جاری به نتیجه برسد.



مشکلات معدن منگنز در شورای معادن بررسی می‌شود



روانبخش در بخش دیگری از این بازدید، مشکلات و گلایه‌های اهالی درباره فعالیت معدن منگنز و آثار آن بر منطقه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این مسائل باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود.



وی افزود: مقرر شده است موضوع فعالیت معدن در جلسات آتی شورای معادن استان مطرح شود تا ضمن تعیین تکلیف نهایی، مطالبات و حقوق روستاییان نیز پیگیری شود.



وضعیت علائم راهنمایی و رانندگی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و مسائل مرتبط با دامداران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در دیدار با اهالی بود که در چارچوب پیگیری مطالبات روستا مورد توجه قرار گرفت.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: پیگیری مشکلات مناطق روستایی و کم‌برخوردار تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و روند اجرای تصمیم‌های اتخاذشده در این بازدید به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.