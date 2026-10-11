روسیه از حمله به اودسا و یک کشتی حامل محموله نظامی اوکراین خبر داد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شبانه با استفاده از پهپادها، مرکز داده «تینت» در اودسا و تأسیسات مرتبط با زیرساخت‌های بندری اوکراین را هدف قرار دادند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مرکز داده تینت برای پردازش، انتقال و ذخیره‌سازی اطلاعات مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین قرار داشت. همچنین یک کشتی در بندر چورنومورسک که به گفته مسکو محموله‌هایی با ماهیت نظامی به اوکراین منتقل کرده بود، هدف حمله قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات به تأسیسات صنایع نظامی اوکراین در واکنش به حملات نیروهای اوکراینی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه انجام می‌شود. به گفته این وزارتخانه، مراکز تولید و نگهداری پهپادهای دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری، بنادر و زیرساخت‌هایی که مسکو آن‌ها را دارای کاربرد نظامی می‌داند، از دیگر اهداف حملات روسیه هستند.