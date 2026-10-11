احمدی: توسعه ارتباطات باید متناسب با جایگاه راهبردی منطقه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر یکشنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات ارتباطی منطقه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و رشد جمعیت، خواستار تسریع در رفع مشکلات شبکه مخابراتی، توسعه فیبر نوری و جلوگیری از قطع ارتباطات در زمان قطعی برق شد.

این نشست با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت‌های مخابراتی کشور و استان و فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر در سالن اجتماعات فرمانداری عسلویه برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس ، با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه در حوزه نفت و گاز اظهار کرد: توسعه صنعتی بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست و ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، به یکی از نیازهای اساسی مردم، صنایع و مراکز آموزشی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد خدماتی و امنیتی زیرساخت‌های ارتباطی افزود: با توجه به شرایط خاص منطقه، پایداری شبکه‌های ارتباطی اهمیت دوچندانی دارد و باید برای ارتقای کیفیت خدمات و استمرار ارتباطات برنامه‌ریزی شود.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با اشاره به پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی فرمانداران چهار شهرستان گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، دستیابی به نتایج عملی است. در همین راستا، تیم‌های کارشناسی برای بررسی میدانی مشکلات مناطق روستایی و جاده‌ای تشکیل شده‌اند تا نیازها به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

احمدی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی و شناسایی دقیق نیازهای ارتباطی منطقه تأکید کرد و افزود: مسائل قابل حل در سطح استان باید از طریق مسئولان استانی پیگیری شود و مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری ملی است، با استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و مسئولان کشوری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مهم مناطق جنوبی استان در تأمین درآمد و ارزآوری کشور خاطرنشان کرد: مردم این مناطق انتظار دارند متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه راهبردی منطقه، از زیرساخت‌ها و خدمات مناسب برخوردار شوند و مطالبات آنان در حوزه ارتباطات مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در ادامه، ضعف زیرساخت‌های فیبر نوری و ناپایداری شبکه در برخی روستاها را از مشکلات مهم منطقه دانست و گفت: در بعضی مناطق، با قطع برق، تجهیزات مخابراتی نیز از مدار خارج می‌شوند و ارتباط مردم قطع می‌شود؛ موضوعی که پیش‌تر در نشست‌های تهران نیز مطرح شده است.

احمدی در پایان خواستار پیش‌بینی راهکارهای فنی برای تأمین برق پشتیبان تجهیزات مخابراتی و تضمین پایداری شبکه شد و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم مناطق شهری، روستایی و جاده‌ای از خدمات ارتباطی پایدار و قابل اتکا برخوردار باشند.