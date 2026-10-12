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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

۱۷ هزار اثر در جشنواره هنری مدرسه رقابت می‌کنند

۱۷ هزار اثر در جشنواره هنری مدرسه رقابت می‌کنند

۱۷ هزار اثر از دانش‌آموزان ۳۱ استان کشور به جشنواره‌های هنری مدرسه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت دریافت آثار یازدهمین جشنواره‌های هنری مدرسه که از ۱۵ بهمن‌ آغاز شده بود، روز ۲۰ شهریور به پایان رسید و در این مدت، ۱۷ هزار و ۳۸ اثر از دانش‌آموزان ۳۱ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

از مجموع آثار دریافت‌شده، ۱۱ هزار و ۶۰۳ اثر در بخش عکس و گرافیک و ۵ هزار و ۴۳۵ اثر در بخش فیلم به دبیرخانه جشنواره رسید.

در بخش عکس و گرافیک، ۴ هزار و ۲۹۲ اثر در محور عکاسی طبیعت، ۳ هزار و ۷۱۱ اثر در محور عکاسی مستند، هزار و ۲۸۵ اثر در محور پوستر، هزار و ۱۹۲ اثر در محور عکاسی معماری، ۴۱۵ اثر در محور تصویرسازی دیجیتال، ۴۰۰ اثر در محور طراحی کاراکتر و ۳۰۸ اثر در محور هویت بصری دریافت شد.

در بخش فیلم و فیلمنامه نیز ۹۲۵ اثر در محور فیلم داستانی، ۸۶۱ اثر در محور فیلم مستند، ۵۰۴ اثر در محور انیمیشن، ۲۴۰ اثر در محور نماهنگ و ۲ هزار و ۹۰۵ اثر در محور فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

با پایان مهلت دریافت آثار، فرآیند بررسی و داوری آثار ارسالی آغاز می‌شود و آثار راه‌یافته به مرحله مسابقه جشنواره به زودی اعلام خواهند شد.

کد مطلب 6975333
آزاده فضلی

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