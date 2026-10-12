به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت دریافت آثار یازدهمین جشنواره‌های هنری مدرسه که از ۱۵ بهمن‌ آغاز شده بود، روز ۲۰ شهریور به پایان رسید و در این مدت، ۱۷ هزار و ۳۸ اثر از دانش‌آموزان ۳۱ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

از مجموع آثار دریافت‌شده، ۱۱ هزار و ۶۰۳ اثر در بخش عکس و گرافیک و ۵ هزار و ۴۳۵ اثر در بخش فیلم به دبیرخانه جشنواره رسید.

در بخش عکس و گرافیک، ۴ هزار و ۲۹۲ اثر در محور عکاسی طبیعت، ۳ هزار و ۷۱۱ اثر در محور عکاسی مستند، هزار و ۲۸۵ اثر در محور پوستر، هزار و ۱۹۲ اثر در محور عکاسی معماری، ۴۱۵ اثر در محور تصویرسازی دیجیتال، ۴۰۰ اثر در محور طراحی کاراکتر و ۳۰۸ اثر در محور هویت بصری دریافت شد.

در بخش فیلم و فیلمنامه نیز ۹۲۵ اثر در محور فیلم داستانی، ۸۶۱ اثر در محور فیلم مستند، ۵۰۴ اثر در محور انیمیشن، ۲۴۰ اثر در محور نماهنگ و ۲ هزار و ۹۰۵ اثر در محور فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

با پایان مهلت دریافت آثار، فرآیند بررسی و داوری آثار ارسالی آغاز می‌شود و آثار راه‌یافته به مرحله مسابقه جشنواره به زودی اعلام خواهند شد.