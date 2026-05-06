۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه فراخوان داد

پوستر ۲ جشنواره «فیلم کوتاه» و «عکس و گرافیک» مدرسه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره‌، پوستر ۲ رویداد «فیلم کوتاه» و «عکس و گرافیک» از یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه منتشر شد. این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در محورهای فیلم کوتاه، نماهنگ، انیمیشن، مستند، فیلمنامه، ایده، طرح برنامه تلویزیونی، عکاسی مستند، عکاسی طبیعت، عکاسی معماری، طراحی هویت بصری، طراحی کاراکتر، طراحی پوستر و تصویرسازی دیجیتال برای این جشنواره ارسال کنند.

دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی جشنواره‌های هنری مدرسه به نشانی madresefestival.ir از جزئیات فراخوان، شیوه ثبت‌نام و نحوه ارسال آثار مطلع شوند.

ندا زنگینه

