چگونه از بازی روبلاکس کسب درآمد کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کسب درآمد از روبلاکس کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما برخلاف تصور عموم، شما صرفاً با بازی کردن معمولی پولی دریافت نمی‌کنید. اگر به دنبال یک آموزش کسب درآمد از بازی روبلاکس هستید، باید در همان قدم اول بدانید که مسیر اصلی ورود به این فضا، فعالیت در اکوسیستم Creator است. شما باید ارزش خلق کنید؛ این یعنی بازی بسازید، آیتم‌های مختلف طراحی کنید یا محتوایی تولید کنید که بازیکنان حاضر باشند برای آن Robux بپردازند. به عنوان یک اصل پایه باید در نظر داشته باشید که بین روباکس موجود در حساب کاربری شما و درآمد نقدی تفاوت زیادی وجود دارد و هر روباکسی که در اکانت خود می‌بینید قابلیت نقد کردن و تبدیل شدن به پول واقعی را ندارد.

آیا واقعاً می‌توان از روبلاکس پول درآورد؟



بله، اما این فرآیند شامل دو مرحله کلیدی است: مرحله اول تولید ارزش برای دریافت Earned Robux (روباکس کسب‌شده) و مرحله دوم تبدیل این روباکس‌های واجد شرایط به پول واقعی از طریق برنامه رسمی DevEx.

ما روی عبارت Earned Robux به‌شدت تأکید می‌کنیم؛ زیرا هر روباکسی قابل نقد شدن نیست. برای مثال، روباکسی که از طریق خرید گیفت کارت روبلاکس به دست می‌آورید، روباکس‌های خریداری‌شده به صورت مستقیم، یا مبالغی که از برخی روش‌های غیرتوسعه‌دهنده دریافت می‌کنید، Earned Robux محسوب نمی‌شوند. بنابراین، از وعده‌هایی مانند فقط بازی کنید و دلار بگیرید کاملاً دوری کنید؛ چرا که درآمد از روبلاکس نیازمند مهارت و ساخت محصول است.

روش‌های کسب درآمد از روبلاکس

اکوسیستم Roblox مسیرهای متنوعی را برای توسعه‌دهندگان فراهم کرده است که بسیار فراتر از ساخت یک بازی ساده است. در ادامه روش‌های اصلی را بررسی می‌کنیم:

۱. ساخت بازی یا Experience در Roblox Studio

اصلی‌ترین روش، ساخت یک Experience و جذب بازیکن در پلتفرم اختصاصی Roblox Studio است. نیازی نیست از روز اول یک بازی بسیار پیچیده با گرافیک سنگین بسازید؛ یک تجربه ساده اما سرگرم‌کننده با یک Loop گیم‌پلی مناسب و روان، می‌تواند نقطه شروعی عالی برای جذب بازیکن و ایجاد جریان درآمدی باشد.

۲. فروش Game Pass و Developer Product

شما می‌توانید قابلیت‌های پولی درون Experience خود قرار دهید. تفاوت این دو مفهوم بسیار کاربردی و مهم است: Game Pass برای خریدهای یک‌باره استفاده می‌شود؛ مانند خرید اشتراک VIP یا یک توانایی دائمی. اما Developer Product مختص آیتم‌هایی است که کاربر می‌تواند آن‌ها را بارها بخرد؛ مثل سکه، Potion، یا Boost. معمولاً ۷۰ درصد از روباکس پرداخت‌شده توسط بازیکنان (که ممکن است اکانت خود را از مراجع معتبری مانند خرید روباکس لوکو ایران شارژ کرده باشند) مستقیماً به سازنده اختصاص می‌یابد.

۳. اشتراک ماهانه داخل بازی (Subscription)

روبلاکس این امکان را فراهم کرده تا مزایای ماهانه‌ای مانند دریافت آیتم‌های خاص، Currency بازی یا قابلیت‌های اختصاصی را در قالب اشتراک ارائه دهید. این روش برای بازی‌هایی که توانسته‌اند کاربران مداوم و وفادار (Community) برای خود بسازند، یک مدل درآمدی بسیار پایدار محسوب می‌شود.

۴. طراحی و فروش آیتم‌های Avatar

اگر به ساخت بازی علاقه ندارید، می‌توانید لباس، اکسسوری و سایر آیتم‌های آواتار را طراحی کنید و بفروشید. در این روش به‌جای دل بستن به وعده‌های درآمد بالا در زمان کوتاه، باید روی ارتقای مهارت طراحی سه‌بعدی و شناخت دقیق ترندها و سلیقه روز کاربران روبلاکس تمرکز کنید.

۵. فروش مدل و پلاگین به سایر سازندگان

این بخش یکی از حرفه‌ای‌ترین مسیرهایی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. کاربران فنی می‌توانند در Creator Store مدل‌های سه‌بعدی یا پلاگین‌های کاربردی بسازند و به دیگر توسعه‌دهندگان بفروشند. روبلاکس اعلام کرده است که در این بخش از مدل قیمت‌گذاری پول واقعی استفاده می‌شود و ۱۰۰٪ درآمد خالص تراکنش به Creator (سازنده) تعلق می‌گیرد که یک ارزش افزوده فوق‌العاده است.

۶. درآمد از Creator Rewards

در روبلاکس درآمد شما فقط وابسته به فروش مستقیم آیتم به بازیکنان نیست. روبلاکس بابت جذب کاربران واجد شرایط و درگیر نگه‌داشتن آن‌ها در Experience شما، مبالغی را تحت عنوان Creator Rewards پرداخت می‌کند که بر اساس میزان تعامل و زمان صرف شده کاربران محاسبه می‌شود.

۱۲ نکته مهم برای افزایش درآمد از روبلاکس

برای اینکه بتوانید در اکوسیستم رقابتی روبلاکس موفق شوید، رعایت این ۱۲ نکته حیاتی است:

۱. اول بازی خوب بسازید، بعد Monetization اضافه کنید

اگر هسته اصلی گیم‌پلی سرگرم‌کننده نباشد، هیچ فروشگاهی در بازی نمی‌تواند برایتان درآمدزایی کند.

۲. یک ایده کوچک را MVP کنید

به‌جای ماه‌ها تلاش برای ساخت یک بازی بزرگ، یک نسخه ساده منتشر کنید و رفتار و واکنش کاربران را بسنجید.

۳. Retention را مهم‌تر از تعداد بازدید ببینید

بازیکنی که به بازی برمی‌گردد، شانس بسیار بیشتری برای خرید آیتم‌های شما دارد.

۴. فروشگاه را از ابتدا طراحی کنید

روبلاکس توصیه می‌کند که استراتژی Monetization باید بخشی پیوسته از طراحی اولیه Experience شما باشد.

۵. Game Pass و Developer Product را اشتباه استفاده نکنید

مزایای دائمی را برای Pass و خریدهای تکرارشونده را برای Developer Product در نظر بگیرید.

۶. فقط آیتم Pay-to-Win نفروشید

وجود آیتم‌های پولی هرگز نباید تجربه کاربری بازیکنان رایگان (Free-to-play) را خراب یا ناعادلانه کند.

۷. قیمت‌های مختلف تست کنید

قرار دادن قیمت بالا الزاماً درآمد بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ بهینه بودن قیمت شرط اول است.

۸. ارزش خرید را واضح نشان دهید

کاربر باید دقیقاً بداند با پرداخت Robux چه چیزی در بازی شما دریافت می‌کند.

۹. روی کاربران بازگشتی تمرکز کنید

انتشار آپدیت‌های منظم، Eventها و محتوای جدید مهم‌ترین دلیل برای بازگشت بازیکنان است.

۱۰. از Analytics استفاده کنید

همواره نرخ خرید، ماندگاری و رفتار کاربران را از طریق داشبورد تحلیلی بررسی کنید.

۱۱. یک مهارت تخصصی انتخاب کنید

برنامه‌نویسی Lua، Game Design، 3D Modeling یا طراحی Avatar هرکدام می‌توانند یک مسیر درآمدی کاملاً مستقل باشند.

۱۲. از روش‌های غیررسمی فروش Robux دوری کنید

مسیر رسمی تبدیل Earned Robux به پول فقط DevEx است و هرگونه تخلف می‌تواند صلاحیت و کل حساب شما را برای همیشه از بین ببرد.

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