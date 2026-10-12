به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: استان لرستان هم از نظر تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی جزء استان‌های پیشرو کشور است، چندین اثر از استان در فهرست آثار جهانی ثبت شده است، بیش از چند هزار آثار تاریخی لرستان در فهرست ملی ثبت شده است، همچنین چند صنایع‌دستی شاخص لرستان در فهرست ملی و جهانی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تمامی فکروذکر وزارت میراث‌فرهنگی کمک برای معرفی، مرمت و احیای آثار تاریخی لرستان، بازاریابی برای صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی، فعالان گردشگری است، گفت: ما در یک سال گذشته، به‌خصوص در شش‌ماهه اول امسال بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان برای مرمت آثار تاریخی و کمک به زیرساخت‌های گردشگری لرستان اختصاص داده‌ایم.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی، بیان داشت: علاوه بر این در حوزه اعتبارات جاری نیز کمک خوبی به لرستان شده است.

ندایی با اشاره به اختصاص خودرو، موتورسیکلت و افزایش تعداد پست‌های سازمانی اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، گفت: توان وزارت میراث‌فرهنگی بر این گذاشته شده که آثار بیشتری از آثار تاریخی لرستان هم در فهرست آثار ملی و هم جهانی ثبت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وزارت میراث‌فرهنگی برای اولین‌بار و از ابتدای امسال، بیش از ۴۰ همت در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: همچنین تسهیلات پرداختی به فعالان صنایع‌دستی و بوم کردی امسال دوبرابر شده است. سال گذشته شش همت دراین‌رابطه پرداخت شده بود.