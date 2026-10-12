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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۰

وال استریت ژورنال: روابط ترامپ-زلنسکی در پایین‌ترین سطح است

وال استریت ژورنال: روابط ترامپ-زلنسکی در پایین‌ترین سطح است

یک رسانه آمریکایی نوشت روابط روسای جمهور آمریکا و اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۵ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که روابط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از زمان مشاجره لفظی آنها در کاخ سفید در فوریه سال گذشته قرار دارد.

به گزارش این روزنامه، تلاش‌های اروپا برای متقاعد کردن ترامپ به ادامه کمک به کی‌یف در این شرایط ممکن است تضعیف شود.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ طی ماه گذشته بارها از کی‌یف خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند و از خودداری زلنسکی از پذیرش امتیازها ابراز نارضایتی کرده بود.

یکی از نگرانی‌های اصلی اوکراین این است که واشنگتن در پی تشدید اختلاف‌ها، تبادل اطلاعات با کی‌یف را متوقف کند.

وخامت روابط واشنگتن و کی‌یف می‌تواند تلاش حدود یک‌ونیم‌ساله کشورهای اروپایی برای حفظ حمایت آمریکا از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو را با مشکل روبه‌رو کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق ترامپ و پوتین درباره تأمین گازوئیل روسیه و اظهارات بعدی ترامپ درباره ضرورت انتخاب رهبری جدید در اوکراین، بر اختلاف‌های دو طرف افزوده است.

کد مطلب 6975113

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