اسناعیل محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از صادرات ۳۳۳ تن تخم‌مرغ خوراکی از طریق گمرک دیر به مقصد کشور قطر از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی، نقش مهمی در تسهیل صادرات و تضمین سلامت محصولات دامی دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر اضافه کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، ۳۳۳تن تخم‌مرغ خوراکی از طریق گمرک دیر به کشور قطر صادر شده است.

وی افزود: در راستای اطمینان از سلامت محموله‌های صادراتی و رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، محموله‌ها را از نظر وضعیت بهداشتی محصول، شرایط حمل‌ونقل، مدارک و مستندات بهداشتی و الزامات قرنطینه‌ای مورد بررسی و کنترل قرار می‌دهند.

محمودی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در فرآیند صادرات تصریح کرد: کنترل مستمر محموله‌ها پیش از ارسال، علاوه بر صیانت از سلامت محصولات دامی، زمینه رعایت استانداردلهای بهداشتی مورد انتظار کشور مقصد و حفظ اعتماد بازارهای هدف را فراهم می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر با اشاره به ظرفیت‌های بندری و تجاری این شهرستان بیان کرد: موقعیت راهبردی بندر دیر و دسترسی مناسب آن به مسیرهای تجاری منطقه، این شهرستان را به یکی از مبادی مهم صادرات تخم‌مرغ خوراکی به کشور قطر تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: توسعه صادرات محصولات دامی از طریق گمرک دیر، علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه، افزایش سهم بنادر استان بوشهر در تجارت منطقه‌ای و حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد.

محمودی خاطرنشان کرد: تداوم صادرات تخم‌مرغ خوراکی از این بندر، بیانگر ظرفیت مناسب شهرستان دیر در حوزه تجارت محصولات دامی است و اداره دامپزشکی نیز با استمرار نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، در مسیر تسهیل صادرات قانونمند و حفظ سلامت فرآورده‌های دامی گام برمی‌دارد.