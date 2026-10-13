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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۸

صادرات ۳۳۳ تن تخم‌مرغ از بندر دیر به قطر

صادرات ۳۳۳ تن تخم‌مرغ از بندر دیر به قطر

بوشهر- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر از صادرات ۳۳۳ تن تخم‌مرغ از بندر دیر به قطر خبر داد.

اسناعیل محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از صادرات ۳۳۳ تن تخم‌مرغ خوراکی از طریق گمرک دیر به مقصد کشور قطر از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی، نقش مهمی در تسهیل صادرات و تضمین سلامت محصولات دامی دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر اضافه کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، ۳۳۳تن تخم‌مرغ خوراکی از طریق گمرک دیر به کشور قطر صادر شده است.

وی افزود: در راستای اطمینان از سلامت محموله‌های صادراتی و رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، محموله‌ها را از نظر وضعیت بهداشتی محصول، شرایط حمل‌ونقل، مدارک و مستندات بهداشتی و الزامات قرنطینه‌ای مورد بررسی و کنترل قرار می‌دهند.

محمودی با تأکید بر اهمیت نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در فرآیند صادرات تصریح کرد: کنترل مستمر محموله‌ها پیش از ارسال، علاوه بر صیانت از سلامت محصولات دامی، زمینه رعایت استانداردلهای بهداشتی مورد انتظار کشور مقصد و حفظ اعتماد بازارهای هدف را فراهم می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر با اشاره به ظرفیت‌های بندری و تجاری این شهرستان بیان کرد: موقعیت راهبردی بندر دیر و دسترسی مناسب آن به مسیرهای تجاری منطقه، این شهرستان را به یکی از مبادی مهم صادرات تخم‌مرغ خوراکی به کشور قطر تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: توسعه صادرات محصولات دامی از طریق گمرک دیر، علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه، افزایش سهم بنادر استان بوشهر در تجارت منطقه‌ای و حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد.

محمودی خاطرنشان کرد: تداوم صادرات تخم‌مرغ خوراکی از این بندر، بیانگر ظرفیت مناسب شهرستان دیر در حوزه تجارت محصولات دامی است و اداره دامپزشکی نیز با استمرار نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، در مسیر تسهیل صادرات قانونمند و حفظ سلامت فرآورده‌های دامی گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6976179

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