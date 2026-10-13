پیگیر رفع مشکلات در مورد طرح شناسه دار کردن کارت سوخت جایگاهها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر بسخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: فرآیند شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها هم‌اکنون در تهران اجرایی شده و این صنف در حال جمع‌آوری نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردمی، کارشناسان و مالکان جایگاه‌ها برای انعکاس و پیگیری مشکلات احتمالی نزد تصمیم‌گیران است.

رضا نواز با بیان اینکه همواره انتقاداتی در خصوص نحوه بهره‌برداری از کارت‌های جایگاه مطرح بود و متأسفانه در برخی موارد، تخلف یا قصور به پرسنل نسبت داده می‌شد، توضیح داد: محدودیت تعداد کارت‌ها در اکثر مواقع عامل عدم ارائه خدمات بود؛ از سوی دیگر، مشخص نبود چه کسانی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند و امکان پایش وجود نداشت؛ لذا مسئولان شرکت‌های تابعه وزارت نفت تصمیم گرفتند روشی برای شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه اتخاذ کنند.

وی افزود که این طرح پس از تصویب، مورد نظرخواهی از این صنف نیز قرار گرفت و نظرات تخصصی در حوزه کیفیت ارائه خدمات و کاهش مشکلات جایگاه‌داران ارائه شد که برخی موارد اصلاح شده و پیگیری برای رفع سایر انتقادات جهت بهینه‌سازی طرح در جریان است. به گفته نواز، در صورت کاهش مشکلات و کوتاه‌شدن مدت‌زمان سوخت‌گیری برای جلوگیری از ایجاد صف، می‌توان به محاسن این طرح امیدوار بود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران با تأکید بر اینکه هر طرحی دارای نقاط قوت و ضعف است، خاطرنشان کرد: هنر تصمیم‌گیران در نگاه تخصصی و همه‌جانبه به موضوع است. وی در خصوص کاهش فروش جایگاه‌ها که در حال بررسی دلایل آن است، اظهار داشت: حق‌العمل جایگاه‌ها بر اساس میزان فروش تعیین می‌شود و با توجه به کاهش فروش در تهران یا سایر استان‌ها، اصولا باید نرخ حق‌العمل بازنگری شود.

نواز یکی دیگر از انتقادات مهم مردمی را کسر ۱۰۰۰ تومان برای تخصیص رمز توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیک عنوان کرد و گفت: این مبلغ به جایگاه تعلق نمی‌گیرد و با توجه به مطالبات مردم، در حال پیگیری مجوزهای احتمالی برای این برداشت و همچنین افزایش شرکت‌های پرداخت الکترونیک در جایگاه‌ها هستیم تا با ایجاد رقابت، این هزینه به شکل معناداری کاهش یابد. وی همچنین در خصوص مشکلات سوخت‌گیری موتورسیکلت‌ها نیز وعده داد که مسئولان برای حل آن اقدامات لازم را انجام دهند.