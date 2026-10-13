به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه نشست سعید کریمی، با مدیران واحدهای صنایع تبدیلی با هدف استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در سالن شهیدان باقری برگزار شد.

این نشست با حضور معاون توسعه بازرگانی، معاون صنایع تبدیلی و مدیران بخش‌های بازرسی کالا، تنظیم بازار و توسعه بازرگانی تشکیل شد و راهکارهای مشارکت واحدهای فعال این حوزه در عرضه مستقیم محصولات مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی در این جلسه با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برای تقویت عرضه کالا در بازارچه‌های تنظیم بازار اظهار کرد: استفاده از توان شرکت‌های صنایع تبدیلی استان می‌تواند به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و عرضه آن‌ها با قیمت مناسب‌تر کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان و واحدهای فرآوری استان افزود: هدف این است که با مشارکت صنایع تبدیلی، کالاهای اساسی با هزینه کمتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و زمینه بهبود روند تنظیم بازار فراهم شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا به دستور استاندار کرمانشاه و با همکاری شهرداری در نقاط مختلف شهر کرمانشاه راه‌اندازی می‌شوند. قرار است محصولات عرضه‌شده در این بازارچه‌ها با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های رایج بازار به دست شهروندان برسد.

در بخش پایانی نشست، مدیران شرکت‌های صنایع تبدیلی استان نیز برنامه‌های خود را برای عرضه محصولات و تولیدات مجموعه‌هایشان در بازارچه‌هایی که شهرداری کرمانشاه جانمایی کرده است، ارائه کردند.

مشارکت صنایع تبدیلی در این طرح با هدف تقویت عرضه مستقیم کالا و استفاده از ظرفیت تولیدی استان در برنامه‌های تنظیم بازار دنبال می‌شود.