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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

میکسر کارخانه سوسیس و کالباس در مشهد منجر به فوت کارگر جوان شد

میکسر کارخانه سوسیس و کالباس در مشهد منجر به فوت کارگر جوان شد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: گیر کردن دست یک کارگر حدوداً ۲۲ ساله در داخل میکسر یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس واقع در شهرک صنعتی توس، منجر به فوت وی شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: گیر کردن دست یک کارگر حدوداً ۲۲ ساله در داخل میکسر یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس واقع در شهرک صنعتی توس، منجر به فوت وی شد. این حادثه ساعت ۱۰:۳۲ امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۵۰،۳۶ و ۷ به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: متأسفانه این کارگر جوان در حال نظافت داخل دستگاه میکسر بوده که دست وی در دستگاه گیر کرده و با توجه به شدت حادثه، عوامل اورژانس حاضر در محل، فوت وی را تأیید کردند.

وی تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات خارج کردن پیکر این کارگر را از داخل دستگاه انجام دادند و این عملیات در ساعت ۱۱:۰۲ به پایان رسید.

فرخنده ضمن بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، از مسئولان واحدهای صنعتی و کارفرمایان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کار، نصب حفاظ‌های ایمنی بر روی دستگاه‌های خطرآفرین و آموزش کامل نیروها اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری جلوگیری شود.

کد مطلب 6976629

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      22 0
      پاسخ
      تسلیت به خانواده این پرسنل.
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      24 1
      پاسخ
      خبر دلخراشی بود قلبمون درد گرفت💔 خداوند به خانواده شون صبر بده🌹
      • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
        1 0
        خدا رحمتش کنه

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