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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

مهر در گزارشی بررسی کرد؛

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم با حضور ستاره‌هایی چون حسن یزدانی، عبدالرشید سعداله‌یف،کایل اسنایدر و احمد تاج‌الدینوف، یکی از جذاب‌ترین و دشوارترین رقابت‌های مسابقات است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از دوم تا دهم آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و در میان اوزان مختلف کشتی آزاد، وزن ۹۷ کیلوگرم به دلیل حضور مجموعه‌ای از قهرمانان نامدار جهان و المپیک، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است؛ وزنی که در آن حتی رسیدن به فینال نیز می‌تواند به اندازه کسب مدال طلا دشوار باشد.

حسن یزدانی، ستاره نامدار کشتی ایران، در شرایطی برای نخستین بار در یک رقابت جهانی در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک می‌رود که رقبای سرشناسی از آمریکا، روسیه، بحرین، ژاپن، گرجستان، اسلواکی و قزاقستان در این وزن حضور دارند. بررسی فهرست اعلام‌شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی نشان می‌دهد که این رقابت‌ها می‌تواند یکی از پرستاره‌ترین میدان‌های سال‌های اخیر کشتی آزاد باشد.

۹ چهره سرشناس در مسیر طلای جهانی

در میان مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم، نام ۹ کشتی‌گیر بیش از دیگران به چشم می‌خورد؛ چهره‌هایی که سابقه کسب مدال در رقابت‌های جهانی و المپیک را دارند و هر کدام می‌توانند برای سایر مدعیان دردسرساز شوند. حسن یزدانی، قهرمان المپیک و دارنده سه مدال طلای جهان، در کنار عبدالرشید سعداله‌یف، قهرمان المپیک و دارنده شش عنوان قهرمانی جهان، از مهم‌ترین نام‌های این وزن هستند. کایل اسنایدر آمریکایی، قهرمان المپیک و چندین دوره رقابت‌های جهانی، و احمد تاج‌الدینوف بحرینی، قهرمان جهان و المپیک، نیز در جمع مدعیان اصلی قرار دارند.

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

رضابک آیتموخان از قزاقستان قهرمان جهان، آرش یوشیدا از ژاپن، دارنده مدال جهانی و قهرمان آسیا، گیوی ماتچاراشویلی از گرجستان، نایب‌قهرمان المپیک، ماگومدخان ماگومدوف از جمهوری آذربایجان و باتیربک تساکالوف از اسلواکی نیز از دیگر کشتی‌گیران مطرح این وزن هستند. البته فهرست مدعیان تنها به این ۹ نفر محدود نمی‌شود و نام‌های دیگری نیز در فهرست اولیه اتحادیه جهانی دیده می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر رسیدن به سکوی قهرمانی، حتی پیش از مشخص شدن قرعه، تا چه اندازه دشوار است.

بازگشت یزدانی؛ آزمونی متفاوت در وزنی تازه

حضور حسن یزدانی در این وزن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات رقابت‌های جهانی آستانه است. او که سال‌ها در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت کرد و به افتخارات بزرگی در جهان و المپیک رسید، حالا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و دو عمل جراحی شانه، در وزن بالاتر به دنبال بازگشت به اوج است. یزدانی پس از غیبت در رقابت‌های جهانی سال‌های اخیر، با پیروزی مقابل امیرعلی آذرپیرا در دو مبارزه انتخابی، سهمیه حضور در تیم ملی ایران را به دست آورد. او در این رقابت‌ها به دو پیروزی رسید تا فرصت حضور در هشتمین دوره مسابقات جهانی خود را پیدا کند.

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

تغییر وزن، تنها چالش یزدانی نیست؛ او باید در شرایطی با رقبای قدرتمند این دسته روبه‌رو شود که بسیاری از آنها سال‌هاست در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گیرند و تجربه رقابت‌های مستقیم با یکدیگر را دارند. با این حال، تجربه، توانایی فنی و سابقه درخشان یزدانی باعث شده است که او همچنان یکی از نام‌های مورد توجه این وزن باشد.

سعداله‌یف، اسنایدر و تاج‌الدینوف؛ سه تهدید بزرگ

در کنار یزدانی، سه چهره دیگر بیش از همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کنند. سعداله‌یف و اسنایدر سال‌ها یکی از مهم‌ترین رقابت‌های کشتی آزاد جهان را شکل داده‌اند؛ دو ستاره‌ای که رویارویی‌های آنها در مسابقات جهانی و المپیک همواره از جذاب‌ترین مبارزه‌های این رشته بوده است.

سعداله‌یف که در سال‌های گذشته چندین بار بر سکوی نخست جهان ایستاده، در سال ۲۰۲۶ نیز با کسب عنوان قهرمانی اروپا در وزن ۹۷ کیلوگرم نشان داد که همچنان یکی از مدعیان جدی این دسته است. اسنایدر نیز با سابقه قهرمانی جهان و المپیک، همچنان یکی از خطرناک‌ترین رقبای این وزن محسوب می‌شود.

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

احمد تاج‌الدینوف هم که با قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ و کسب طلای المپیک پاریس به شهرتی جهانی رسید، همچنان یکی از چهره‌های تعیین‌کننده این دسته است. البته او در مسیر بازگشت به بهترین شرایط خود با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده و رقابت‌های پیش از جهانی نشان داده است که مدعیان این وزن فاصله چندانی با یکدیگر ندارند.

در کنار این نام‌ها، آرش یوشیدا نیز با قهرمانی آسیا و نتایج قابل توجه در رقابت‌های بین‌المللی، می‌تواند معادلات این وزن را پیچیده‌تر کند. آیتموخان، ماتچاراشویلی و تساکالوف نیز از جمله کشتی‌گیرانی هستند که نباید شانس آنها را نادیده گرفت.

قرعه؛ نخستین مرحله از یک مسیر دشوار

با چنین ترکیبی، قرعه‌کشی وزن ۹۷ کیلوگرم اهمیت زیادی خواهد داشت. جایگاه کشتی‌گیران در رده‌بندی و نحوه سیدبندی می‌تواند مشخص کند که کدام مدعیان در مراحل ابتدایی با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند و کدام‌یک مسیر هموارتری تا مراحل پایانی خواهند داشت.

با این حال، تا زمان مشخص شدن قرعه نهایی نمی‌توان درباره رویارویی احتمالی یزدانی با سعداله‌یف یا اسنایدر در دور نخست یا مراحل بعدی با قطعیت صحبت کرد. فهرست اولیه شرکت‌کنندگان نیز ممکن است تا زمان قرعه‌کشی تغییر کند.

آنچه که مشخص است دشواری مسیر قهرمانی در وزن ۹۷ کیلوگرم است. مدعیان متعدد و حضور چندین قهرمان بزرگ جهان و المپیک باعث شده است که هر مبارزه بتواند سرنوشت جدول را تغییر دهد و حتی یک اشتباه کوچک، فرصت رسیدن به مدال طلا را از یکی از ستاره‌ها بگیرد.

۹ مدال‌دار جهان و المپیک در یک وزن؛ حسن یزدانی در محاصره غول‌ها

برای حسن یزدانی، رقابت‌های آستانه فقط فرصتی برای بازگشت به سکوی جهانی نیست؛ او باید در وزن جدید، برابر نسلی از قهرمانان و رقبای قدرتمند قرار بگیرد و نشان دهد که می‌تواند در دسته‌ای متفاوت نیز برای بالاترین عنوان بجنگد. از سوی دیگر، علاقه‌مندان کشتی در انتظارند ببینند سرانجام رویارویی یزدانی با ستاره‌هایی چون سعداله‌یف و اسنایدر در این وزن به سود چه کسی تمام می‌شود.

به این ترتیب، وزن ۹۷ کیلوگرم پیش از آغاز مسابقات نیز به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های رقابت‌های جهانی تبدیل شده است؛ جایی که نام‌های بزرگ فراوان‌اند، اما تنها یک کشتی‌گیر می‌تواند در پایان بر سکوی نخست بایستد.

کد مطلب 6975773
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • روشن IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      17 6
      پاسخ
      امیدوارم یزدانی مزد زحماتش را بگیرد
    • بهروز IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      20 9
      پاسخ
      یزدانی به سختی شکست می خوره و مجبور به اعلام بازنشستگی و کناره گیری از کشتی میشه (کاری که زودتر باید انجام می داد)
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 3
      پاسخ
      حسن یزدانی اسطوره ورکوداروالگوی همه کشتی گیرهای حال وآینده تاسالهای طولانی وهمیشه پهلوان باقی میماند
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      3 3
      پاسخ
      چون در این مسابقات جهانی در آستانه قزاقستان حسن یزدانی دارای رنکینگ ۳۱ است به احتمال زیاد در دور اول یا دوم با کشتی گیران دارای رنکینگ ۱ تا ۶ روبرو می‌شود و همانجا تکلیف مدال طلا و آینده حسن یزدانی کاملا مشخص می‌شود. اگر حسن یزدانی بخواهد با همان سبکی که با دیوید تیلور کشتی می‌گرفت در مقابل اشنایدر و سعداله اف و تاج الدین اف و یوشیدا کشتی بگیرد بعید است که به مدال برنز هم برسد.
    • US ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 1
      پاسخ
      امیداوریم حسن یزدانی بخوبی کشتی بگیرد و مدال خوشرنگ هم بگیرد اما واقعیت این است که سبک کشتی یزدانی (هل دادن و زیر کتف زدن) در برابر رقبای طراز اول جهان و المپیک جواب نمی گیرد ، بعلاوه اینکه برای این وزن قدرت بدنی کافی ندارد چون چربی و وزن بی رویه اضافه کرده
      • پیام IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        0 0
        حسن یزدانی کشتی بلد نیست فقط هل میده فقط زیر کتف میزنه ووووواما عشق اول و آخر من و خیلی هاست،حسن یزدانی افتخار و مایه مباهات کشتی ایرانه،من که به شخصه براش آرزوی بهترینها رو دارم و شکی ندارم همه رو از جلو راهش برمیداره،که اگر هم ببازه و از آخرم اول بشه بازم عشقه،حسن یزدانی همینقدر که وزنشه همین اندازه که قدشه،دوبرابر شایدم بیشتر از قد و وزنش فقط افتادگی و متانتشه،هر کی جای حسن یزدانی بود اوه اوه اوه،آنقدر پر فیس و ادعا میشد که نگو و نپرس.. حسن جان عشق مایی داداش،نفس مایی داداش،بقول آقای هادی عامل
    • محمدرضارحمانی هردشت IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدا پشت و پناهت شیر مرد ایران حسن جان عشق منی دادا
    • متین IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 1
      پاسخ
      واقعا نمیشه از حسن یزدانی تمجید نکرد.. به هر حال او بعد از سالها رکورد دار دریافت مدال در ایران شد.. اما بنظرم حسن یه مشکل بزرگ داره با کشتی گیرانی که زیرگیر و پر جنب و جوش هستند داره.. خیلی راحت زیر میده و تایم دوم بدنش خالی میکنه و نفس کم میاره... در غیر این صورت برنده کشتی میشه با هر کشتی گیری که اون خصوصیات رو نداشته باشه.. با احترام به حسن آقا بنظرم آذرپیرا گزینه ی بهتری بود برای این وزن و این مسابقات
    • شریف قربانی IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با خدا باش وپاشاهی کن ماشاالله وخداقوت وصدبدرود
    • Mtnh IR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      باوجود اینکه حسن آقا ،از میادین مدتی دور بوده، ولی انگیزه وغیرت قهرمان جوان رعنای ایران هر مانعی را از پیش رو برخواهد داشت،قطعاً حسن همیشه در قلب ما جا دارد، انشاالله دوباره تاریخ سازی خواهد کرد.،،،
    • بنده خدا IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 1
      پاسخ
      به نظر بنده که یه عمر سررشته کشتی دارم حسن آقا با احترام باید جا شو بده به اذرپیرا چون هم جوانه هم پر انگیزه هم پرزور وپرقدرت و از نفس زیادی برخوردار است تمام

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