به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از دوم تا دهم آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و در میان اوزان مختلف کشتی آزاد، وزن ۹۷ کیلوگرم به دلیل حضور مجموعه‌ای از قهرمانان نامدار جهان و المپیک، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است؛ وزنی که در آن حتی رسیدن به فینال نیز می‌تواند به اندازه کسب مدال طلا دشوار باشد.

حسن یزدانی، ستاره نامدار کشتی ایران، در شرایطی برای نخستین بار در یک رقابت جهانی در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک می‌رود که رقبای سرشناسی از آمریکا، روسیه، بحرین، ژاپن، گرجستان، اسلواکی و قزاقستان در این وزن حضور دارند. بررسی فهرست اعلام‌شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی نشان می‌دهد که این رقابت‌ها می‌تواند یکی از پرستاره‌ترین میدان‌های سال‌های اخیر کشتی آزاد باشد.

۹ چهره سرشناس در مسیر طلای جهانی

در میان مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم، نام ۹ کشتی‌گیر بیش از دیگران به چشم می‌خورد؛ چهره‌هایی که سابقه کسب مدال در رقابت‌های جهانی و المپیک را دارند و هر کدام می‌توانند برای سایر مدعیان دردسرساز شوند. حسن یزدانی، قهرمان المپیک و دارنده سه مدال طلای جهان، در کنار عبدالرشید سعداله‌یف، قهرمان المپیک و دارنده شش عنوان قهرمانی جهان، از مهم‌ترین نام‌های این وزن هستند. کایل اسنایدر آمریکایی، قهرمان المپیک و چندین دوره رقابت‌های جهانی، و احمد تاج‌الدینوف بحرینی، قهرمان جهان و المپیک، نیز در جمع مدعیان اصلی قرار دارند.

رضابک آیتموخان از قزاقستان قهرمان جهان، آرش یوشیدا از ژاپن، دارنده مدال جهانی و قهرمان آسیا، گیوی ماتچاراشویلی از گرجستان، نایب‌قهرمان المپیک، ماگومدخان ماگومدوف از جمهوری آذربایجان و باتیربک تساکالوف از اسلواکی نیز از دیگر کشتی‌گیران مطرح این وزن هستند. البته فهرست مدعیان تنها به این ۹ نفر محدود نمی‌شود و نام‌های دیگری نیز در فهرست اولیه اتحادیه جهانی دیده می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر رسیدن به سکوی قهرمانی، حتی پیش از مشخص شدن قرعه، تا چه اندازه دشوار است.

بازگشت یزدانی؛ آزمونی متفاوت در وزنی تازه

حضور حسن یزدانی در این وزن، یکی از مهم‌ترین اتفاقات رقابت‌های جهانی آستانه است. او که سال‌ها در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت کرد و به افتخارات بزرگی در جهان و المپیک رسید، حالا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و دو عمل جراحی شانه، در وزن بالاتر به دنبال بازگشت به اوج است. یزدانی پس از غیبت در رقابت‌های جهانی سال‌های اخیر، با پیروزی مقابل امیرعلی آذرپیرا در دو مبارزه انتخابی، سهمیه حضور در تیم ملی ایران را به دست آورد. او در این رقابت‌ها به دو پیروزی رسید تا فرصت حضور در هشتمین دوره مسابقات جهانی خود را پیدا کند.

تغییر وزن، تنها چالش یزدانی نیست؛ او باید در شرایطی با رقبای قدرتمند این دسته روبه‌رو شود که بسیاری از آنها سال‌هاست در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گیرند و تجربه رقابت‌های مستقیم با یکدیگر را دارند. با این حال، تجربه، توانایی فنی و سابقه درخشان یزدانی باعث شده است که او همچنان یکی از نام‌های مورد توجه این وزن باشد.

سعداله‌یف، اسنایدر و تاج‌الدینوف؛ سه تهدید بزرگ

در کنار یزدانی، سه چهره دیگر بیش از همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کنند. سعداله‌یف و اسنایدر سال‌ها یکی از مهم‌ترین رقابت‌های کشتی آزاد جهان را شکل داده‌اند؛ دو ستاره‌ای که رویارویی‌های آنها در مسابقات جهانی و المپیک همواره از جذاب‌ترین مبارزه‌های این رشته بوده است.

سعداله‌یف که در سال‌های گذشته چندین بار بر سکوی نخست جهان ایستاده، در سال ۲۰۲۶ نیز با کسب عنوان قهرمانی اروپا در وزن ۹۷ کیلوگرم نشان داد که همچنان یکی از مدعیان جدی این دسته است. اسنایدر نیز با سابقه قهرمانی جهان و المپیک، همچنان یکی از خطرناک‌ترین رقبای این وزن محسوب می‌شود.

احمد تاج‌الدینوف هم که با قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ و کسب طلای المپیک پاریس به شهرتی جهانی رسید، همچنان یکی از چهره‌های تعیین‌کننده این دسته است. البته او در مسیر بازگشت به بهترین شرایط خود با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده و رقابت‌های پیش از جهانی نشان داده است که مدعیان این وزن فاصله چندانی با یکدیگر ندارند.

در کنار این نام‌ها، آرش یوشیدا نیز با قهرمانی آسیا و نتایج قابل توجه در رقابت‌های بین‌المللی، می‌تواند معادلات این وزن را پیچیده‌تر کند. آیتموخان، ماتچاراشویلی و تساکالوف نیز از جمله کشتی‌گیرانی هستند که نباید شانس آنها را نادیده گرفت.

قرعه؛ نخستین مرحله از یک مسیر دشوار

با چنین ترکیبی، قرعه‌کشی وزن ۹۷ کیلوگرم اهمیت زیادی خواهد داشت. جایگاه کشتی‌گیران در رده‌بندی و نحوه سیدبندی می‌تواند مشخص کند که کدام مدعیان در مراحل ابتدایی با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند و کدام‌یک مسیر هموارتری تا مراحل پایانی خواهند داشت.

با این حال، تا زمان مشخص شدن قرعه نهایی نمی‌توان درباره رویارویی احتمالی یزدانی با سعداله‌یف یا اسنایدر در دور نخست یا مراحل بعدی با قطعیت صحبت کرد. فهرست اولیه شرکت‌کنندگان نیز ممکن است تا زمان قرعه‌کشی تغییر کند.

آنچه که مشخص است دشواری مسیر قهرمانی در وزن ۹۷ کیلوگرم است. مدعیان متعدد و حضور چندین قهرمان بزرگ جهان و المپیک باعث شده است که هر مبارزه بتواند سرنوشت جدول را تغییر دهد و حتی یک اشتباه کوچک، فرصت رسیدن به مدال طلا را از یکی از ستاره‌ها بگیرد.

برای حسن یزدانی، رقابت‌های آستانه فقط فرصتی برای بازگشت به سکوی جهانی نیست؛ او باید در وزن جدید، برابر نسلی از قهرمانان و رقبای قدرتمند قرار بگیرد و نشان دهد که می‌تواند در دسته‌ای متفاوت نیز برای بالاترین عنوان بجنگد. از سوی دیگر، علاقه‌مندان کشتی در انتظارند ببینند سرانجام رویارویی یزدانی با ستاره‌هایی چون سعداله‌یف و اسنایدر در این وزن به سود چه کسی تمام می‌شود.

به این ترتیب، وزن ۹۷ کیلوگرم پیش از آغاز مسابقات نیز به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های رقابت‌های جهانی تبدیل شده است؛ جایی که نام‌های بزرگ فراوان‌اند، اما تنها یک کشتی‌گیر می‌تواند در پایان بر سکوی نخست بایستد.