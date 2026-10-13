سوابق جبهه و حقوق قانونی ایثارگران فرهنگ و هنر گلستان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر سه‌شنبه در نشست با مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، رسیدگی به سوابق خدمتی و دوران حضور در جبهه پیشکسوتان این اداره‌کل را از مطالبات مهم این مجموعه دانست و بر ضرورت پیگیری حقوق قانونی افراد مشمول تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اهالی فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: رزمندگان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران با فداکاری و ازخودگذشتگی خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به یادگار گذاشتند که حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: فعالان عرصه فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس، هم در جبهه‌های نبرد حضور داشتند و هم با فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مسیر تبیین ارزش‌های آن دوران نقش‌آفرینی کردند؛ ازاین‌رو، سوابق و خدمات آنان باید به‌درستی ثبت و بررسی شود.

گلچین با تشریح برخی مشکلات موجود در ثبت سوابق ایثارگری کارکنان این مجموعه گفت: تعدادی از همکاران، بخشی از دوران حضور خود در جبهه را از طریق نهادهایی مانند جهاد و بخش دیگری را از طریق دستگاه محل خدمت سپری کرده‌اند، اما همه این سوابق در محاسبات رسمی مربوط به ایثارگری آنان لحاظ نشده است.

وی خواستار بررسی دقیق این موارد و رفع موانع اداری برای تعیین تکلیف سوابق شد و تأکید کرد: حقوق قانونی افراد مشمول و خانواده‌های آنان باید با بررسی مستندات و سوابق موجود پیگیری شود تا حقی از ایثارگران و پیشکسوتان این مجموعه تضییع نشود.

تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در تقویت همبستگی اجتماعی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار نقش‌آفرینی فعالان حوزه‌های فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن را در عرصه‌های اجتماعی مهم دانست و بر ضرورت تقویت همدلی و همبستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف تأکید کرد.

وی حضور اقشار مختلف جامعه با دیدگاه‌ها و پیشینه‌های گوناگون در کنار یکدیگر را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت وحدت اجتماعی برشمرد.

گلچین با قدردانی از حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران در این نشست، ابراز امیدواری کرد مسائل و مشکلات مطرح‌شده با پیگیری دستگاه‌های مسئول به نتایج عملی منجر شود و زمینه احقاق حقوق قانونی ایثارگران و پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان فراهم آید.