انتقاد کارشناسان قطری از الغرافه؛ استقلال با تاکتیک بهتر پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان برسد تا استقلال همراه با العین امارات دو تیمی باشند که دو هفته متوالی پیروز از زمین بازی خارج می شوند.

ماجد الخلیفی کارشناس فوتبال قطر در برنامه شبکه الکاس در رابطه با این بازی گفت: الغرافه باید از ابتدای بازی با سیستم چهار مدافع به میدان می‌رفت، نه پنج مدافع؛ چرا که حضور یک مدافع اضافه ضرورتی نداشت.

وی افزود: به‌ویژه در ابتدای فصل و در شرایطی که تیم هنوز از نظر فنی به آمادگی کامل نرسیده است، استفاده از این سیستم تصمیم درستی نبود. حتی روی گل اول استقلال نیز می‌شد بهتر عمل کرد و بازیکن الغرافه می‌توانست در سمت چپ زمین توپ را قطع کند تا یاسر آسانی فرصت گلزنی پیدا نکند.

خالد سلمان یکی دیگر از کارشناسان این برنامه با اشاره به شکست الغرافه مقابل استقلال تهران اظهار کرد: این دومین شکست الغرافه با نتیجه‌ای مشابه بود. استقلال پیش از این نیز السد را با سه گل شکست داده بود و حالا الغرافه را با دو گل مغلوب کرد.

وی افزود: استقلال لزوماً از نظر سطح فنی بهتر از بازی‌های قبلی خود نبود، اما از نظر سازماندهی در زمین، درک شرایط مسابقه و اجرای وظایف تاکتیکی عملکرد بهتری داشت. وظایف بازیکنان این تیم در زمین مشخص است و همین موضوع به استقلال کمک می‌کند تا از نظر فنی به پیروزی برسد. همچنین این تیم بازیکنانی دارد که می‌توانند کیفیت بازی آن را افزایش دهند.

کارشناس فوتبال قطر با انتقاد از عملکرد تاکتیکی الغرافه گفت: این تیم همچنان به توانایی‌های فردی بازیکنان خود، به‌ویژه آدام اوناس و یاسین براهیمی، متکی است و در نیمه دوم نیز با همین رویکرد به بازی ادامه داد. شاید اگر فرانک مگری و یاسین براهیمی تا پایان در زمین حضور داشتند، الغرافه می‌توانست در دقایق پایانی شرایط متفاوتی رقم بزند، چرا که این تیم در فاز هجومی اختلاف قابل توجهی با حریف داشت.

خالد سلمان ادامه داد: با وجود شکست، الغرافه در نیمه دوم حتی با تکیه بر بازی‌های انفرادی عملکرد بدی نداشت، اما از نظر کار تاکتیکی در زمین با کمبودهایی مواجه بود؛ چه در ساختار دفاعی و چه در سازماندهی حملات. این ضعف‌ها در جریان مسابقه کاملاً مشهود بود.

وی در پایان با تأکید بر اشتباه بودن سیستم ابتدایی الغرافه خاطرنشان کرد: با نظر کارشناسانی که به انتخاب سیستم پنج مدافع از ابتدای بازی انتقاد کردند، موافقم. الغرافه با توجه به نوع بازی و کیفیت بازیکنان خط دفاعی خود، به‌ویژه سه مدافع مرکزی، نتوانست عملکرد مناسبی در این سیستم داشته باشد. در نهایت باید این شکست را به الغرافه تسلیت گفت.