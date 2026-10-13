به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه در دیدار پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، با ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، راهکارهای تقویت تعاملات فرهنگی، توسعه منابع کتابخانه‌ای و افزایش مشارکت مراکز دینی در ترویج مطالعه بررسی شد.

محمدی در این نشست، ارتباط بیشتر کتابخانه‌های عمومی با علما و مراکز فرهنگی و دینی اهل سنت را زمینه‌ای برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی دانست و بر فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی همه اقشار جامعه از خدمات کتابخانه‌ای تأکید کرد.

وی برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، معرفی آثار مورد تأیید علمای اهل سنت، شناسایی نویسندگان بومی و تأمین منابع مرتبط با فرهنگ و اندیشه این جامعه را از محورهای همکاری مشترک برشمرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه عمومی امیرکبیر، آمادگی این مجموعه را برای تولید محتوای فرهنگی و دینی و اجرای برنامه‌های مشترک با مساجد و مراکز فرهنگی اعلام کرد؛ برنامه‌هایی که به گفته وی، می‌تواند با تمرکز بر کودکان و نوجوانان، زمینه آشنایی نسل جدید با کتاب و مطالعه را تقویت کند.

ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی نیز با تأکید بر نقش کتاب در انتقال دانش، حفظ میراث فکری و رشد فرهنگی جامعه، خدمات رایگان کتابخانه‌های عمومی را فرصتی برای دسترسی گسترده‌تر مردم به منابع علمی و فرهنگی دانست.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به کاهش گرایش به مطالعه در پی گسترش استفاده از فضای مجازی، بر ضرورت ترویج کتاب‌خوانی از دوران کودکی و تقویت پیوند میان کتابخانه‌ها، مساجد و مراکز علمی تأکید کرد و آمادگی خود را برای همراهی در برنامه‌های فرهنگی و ترویج مطالعه اعلام داشت.

وی همچنین غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی با آثار معتبر و مورد تأیید علمای اهل سنت در حوزه‌هایی مانند تفسیر و حدیث را ضروری دانست و معرفی شخصیت‌های علمی، دینی و عرفانی منطقه را در پاسداشت میراث فرهنگی استان مؤثر عنوان کرد. مرادی استفاده از ظرفیت خطبه‌های نماز جمعه و دیگر محافل دینی برای تشویق مردم به مطالعه و معرفی کتاب را نیز مورد تأکید قرار داد.

در ادامه این دیدار، کوروش باباجانی، معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، با اشاره به فعالیت ۸۵ باب کتابخانه عمومی و وجود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب در استان، این مجموعه‌ها را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی برای دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی معرفی کرد.

وی امکان عضویت سراسری در کتابخانه‌های عمومی کشور را از فرصت‌های پیش‌روی علاقه‌مندان دانست و افزود: ترویج کتاب‌خوانی به مشارکت خانواده‌ها، مراکز دینی و دیگر نهادهای فرهنگی نیاز دارد. باباجانی همچنین بر طراحی برنامه‌های مشترک برای معرفی مفاخر علمی، دینی و فرهنگی و برگزاری نشست‌های مطالعاتی و تحلیلی درباره آثار آنان تأکید کرد.

در پایان، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه از بخش‌های مختلف کتابخانه عمومی امیرکبیر بازدید کرد و با امکانات، فعالیت‌ها و خدمات این مجموعه به اعضا و مراجعان آشنا شد.