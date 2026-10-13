افزایش ظرفیت مقابله با حریق در اصفهان با ورود تانکر ۲۸ هزار لیتری

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به ایمنی در صنایع تنها به تأمین تجهیزات اطفای حریق محدود نمی‌شود و آموزش نیروها، پیشگیری از حوادث و آمادگی برای واکنش سریع نیز از ارکان اصلی کاهش خسارت‌های احتمالی به شمار می‌رود. موضوعی که صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت مقام آتش نشان در واحدهای صنعتی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت.

تأکید بر سه رکن آموزش، پیشگیری و عملیات

بهرام ذالکیان، پیشکسوت آتش‌نشانی کشور، در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه صنایع به موضوع ایمنی اظهار کرد: نگاه ایمنی در صنعت آثار ماندگاری دارد و توجه به این حوزه، به‌ویژه در بخش خصوصی اقدامی ارزشمند است.

وی افزود: انسجام، سازمان‌دهی و فرماندهی یکپارچه در حوزه ایمنی می‌تواند ضریب اطمینان فعالیت‌های صنعتی را افزایش دهد. آموزش، پیشگیری و عملیات سه رکن اصلی ایمنی هستند و توجه همزمان به این سه بخش اهمیت زیادی دارد.

این پیشکسوت آتش‌نشانی با اشاره به تجهیزات موجود در این مرکز صنعتی تصریح کرد: برخی از امکاناتی که در این مجموعه فراهم شده، حتی در تعدادی از صنایع بزرگ و باسابقه استان نیز وجود ندارد.

ذالکیان اضافه کرد: تأمین تانکر آبرسان با ظرفیت ۲۸ هزار لیتر و راه‌اندازی مرکز شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی، ظرفیت‌های عملیاتی و پیشگیرانه این مرکز را افزایش می‌دهد و می‌تواند در ارتقای آمادگی برای مقابله با حریق مؤثر باشد.

توسعه تجهیزات ایمنی در شهرک‌های صنعتی ضروری است

سعید اکرم‌خانی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر نیز با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی گفت: تهیه و نگهداری تجهیزات ایمنی هزینه‌بر است و تأمین آن‌ها به منابع مالی و برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ ازاین‌رو، برخورداری مراکز صنعتی از امکانات تخصصی مقابله با حوادث اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده در مرکز آتش‌نشانی این مجموعه، بر ضرورت گسترش اقدامات ایمنی در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: توجه به ایمن‌سازی ساختمان‌ها و مراکز صنعتی باید در کنار توسعه امکانات آتش‌نشانی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه پیشگیری از حوادث بیش از گذشته فراهم شود.

آموزش ۵۰۴ نفر و انجام ۹۴ مأموریت در یک سال اخیر انجام شد

مجتبی رستمی، مدیر مرکز آتش‌نشانی این مجموعه صنعتی لجستیک نیز با تأکید بر نقش آموزش در کاهش حوادث اظهار کرد: برگزاری مانور، تمرین‌های روزانه آمادگی جسمانی و کلاس‌های آموزشی مستمر برای آتش‌نشانان و کارکنان از جمله برنامه‌های این مرکز است.

وی افزود: در یک سال گذشته ۵۰۴ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی شرکت کردند و از مهرماه سال گذشته تاکنون نیز ۹۴ مأموریت به ثبت رسیده است.

مدیر مرکز آتش‌نشانی با اشاره به اینکه برخی تماس‌ها به دلیل ناآگاهی افراد از شرایط حادثه انجام می‌شود، بر اهمیت افزایش آگاهی کارکنان و تقویت آموزش‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

افزایش تاب‌آوری عملیاتی صنعت

مدیرعامل این مجموعه لجستیکی نیز در این مراسم گفت: با توجه به ماهیت گسترده فعالیت‌های لجستیکی، ایمنی را بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر تعالی و توسعه خود می دانیم.

هومن پشنگیان، افزود: این مسیر از توجه به سرمایه‌های انسانی شروع می‌شود و تا حفاظت از زیرساخت‌ها، تجهیزات و عملیات ادامه دارد.

وی با اشاره به اضافه شدن تانکر آبرسان با ظرفیت 28 هزار لیتر به ناوگان ایمنی دکا و همچنین افتتاح مرکز شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی، این اقدامات را در راستای افزایش آمادگی در مقابله با حریق، افزایش تاب‌آوری عملیاتی در حوزه ایمنی، افزایش سرعت واکنش و نیز تکمیل قطعات پازل در حوزه ایمنی دانست و تأکید کرد: در کنار نگاه مسئولیت اجتماعی، یک نگاه بنیادین و راهبردی به موضوع ایمنی داریم.

در پایان این مراسم، از ۳۰ آتش‌نشان و جمعی از مدیران حوزه آتش‌نشانی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست تقدیر شد. همچنین سه تن از مدیران پیشکسوت آتش‌نشانی به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه ایمنی و خدمت‌رسانی به مردم مورد تجلیل قرار گرفتند.

افزایش ظرفیت تجهیزات اطفای حریق، توسعه آموزش‌های تخصصی و توجه به پیشگیری از حوادث، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آمادگی مراکز صنعتی را در برابر حوادث احتمالی افزایش دهد و از گسترش خسارت‌های انسانی و اقتصادی جلوگیری کند.