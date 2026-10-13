امیر طاهری: جهاد تبیین راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه و همزمان با فرارسیدن ۲۴ مهر، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ طاهری فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا، با تشریح مأموریت‌های این سازمان، بر اهمیت هدایت فکری کارکنان ارتش و خانواده‌های آنان در مواجهه با جنگ ترکیبی تأکید کرد.

وی جنگ شناختی یا ادراکی را از گونه‌های جنگ نرم برشمرد و اظهار کرد: در این نوع تقابل، ذهن، قلب، ادراک و اراده افراد هدف قرار می‌گیرد و دشمن تلاش می‌کند با مدیریت افکار، بر نگرش و تصمیم‌گیری جامعه اثر بگذارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمن در حوزه جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: این نوع جنگ گروه‌های مختلف جامعه را در بر می‌گیرد؛ از نوجوانانی که آگاهی کمتری از مسائل انقلاب دارند تا افراد معتقدی که دشمن می‌کوشد با بهره‌گیری از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف، بر اراده آنان نیز تأثیر بگذارد.

امیر سرتیپ طاهری رسانه را از ابزارهای اصلی جنگ شناختی دانست و تصریح کرد: شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی به دلیل گستردگی و پیشرفت قابل توجه، از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری بر افکار عمومی برخوردارند و به همین دلیل، آگاهی‌بخشی و تقویت قدرت تشخیص مخاطبان اهمیت دارد.

وی نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را در تربیت و هدایت فکری کارکنان و خانواده‌های آنان مهم توصیف کرد و گفت: این سازمان با اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص می‌تواند در پاسخ‌گویی به شبهات ذهنی و رفع دغدغه‌های فکری کارکنان و خانواده‌هایشان نقش‌آفرینی کند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا همچنین الگوسازی، تقویت مبانی مکتبی و کمک به رشد و تعالی مجموعه ارتش را از وظایف و راهبردهای مهم سازمان عقیدتی سیاسی عنوان کرد و افزود: این مجموعه در مسیر انجام مأموریت‌های خود، کارنامه‌ای در این حوزه به ثبت رسانده است.

امیر سرتیپ طاهری در ادامه، فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ برای تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش را اقدامی در راستای تربیت نیروهای فداکار، شجاع و ولایت‌مدار دانست و اظهار کرد: هدف از شکل‌گیری این سازمان، تقویت ظرفیت‌های معنوی و اعتقادی کارکنان در مسیر دفاع از کشور، مردم و انقلاب بود.

وی در پایان، حضور و ایستادگی کارکنان ارتش در برابر استکبار جهانی را از آثار فعالیت‌های سازمان عقیدتی سیاسی دانست و بر نقش توکل، تعهد به مردم و وطن و تبعیت از رهبری در رویکرد این مجموعه تأکید کرد.