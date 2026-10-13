به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر سه شنبه در ستاد تحقق شعار سال در تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در اجرای برنامه‌های مصوب بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه تولید گوشت قرمز، گسترش سامانه‌های نوین آبیاری، احیای قنوات، توسعه گلخانه‌ها، آموزش و انتقال دانش به کشاورزان، اجرای کشاورزی حفاظتی و فرآوری و بسته‌بندی محصولات مزیت‌دار استان از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ۲ هزار تنی تولید گوشت قرمز در سال جاری افزود: در این بخش، تاکنون ۹۸۵ تن افزایش تولید محقق شده و در مجموع ۴۶۸ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۶۰۰ میلیارد تومانی هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به حمایت‌های تسهیلاتی از دامداران بیان کرد: سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای حمایت از دامداران استان تأمین شد و امسال نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، منابع جدیدی برای افزایش تولید گوشت قرمز اختصاص یافته است.

اسفندیاری جلوگیری از فروش دام در سنین پایین و تقویت برنامه‌های اصلاح نژادی و بهسازی گله‌ها را از راهکارهای افزایش تولید و بهره‌وری در این بخش دانست.

وی در ادامه به برنامه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری استان در این بخش اجرای ۲ هزار هکتار بوده که تاکنون یک‌هزار و ۳۳ هکتار آن اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۵۲ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است، افزود: کاهش منابع پیش‌بینی‌شده و افزایش هزینه تجهیزات، لوله‌ها و اجرای سامانه‌های تحت فشار، روند پیشرفت طرح‌ها را با چالش مواجه کرده است.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت احیای قنوات و مدیریت منابع آب اظهار کرد: افزایش هزینه‌های احیای قنوات از برآوردهای اولیه به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان برای هر هکتار، اجرای این طرح‌ها را دشوار کرده است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی در خراسان جنوبی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان، کاهش ماده آلی خاک و خطر شور شدن اراضی، اجرای روش‌هایی مانند کشت مستقیم، حفظ بقایای گیاهی و اصلاح عملیات خاک‌ورزی برای پایداری تولید ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در برنامه امسال اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح ۱۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده که تاکنون یک‌هزار و ۶۴۰ هکتار آن محقق شده است. بخش قابل‌توجهی از عملیات اجرایی این طرح در نیمه دوم سال انجام می‌شود و انتظار داریم عملکرد این بخش تا پایان سال بهبود یابد.

اسفندیاری با اشاره به برنامه توسعه گلخانه‌ها در استان اظهار کرد: افزایش هزینه‌های ساخت گلخانه، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با دشواری مواجه کرده است؛ با این حال، خراسان جنوبی با پیگیری‌های انجام‌شده از رتبه بیستم کشور در این حوزه به رتبه‌های هشتم و نهم رسیده است.

وی توسعه پرورش ماهی تیلاپیا را از دیگر برنامه‌های بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: خراسان جنوبی در این حوزه ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و پیگیری‌هایی برای توسعه فعالیت‌ها با رعایت ضوابط مربوط به محیط زیست و شیلات انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از فعالیت گسترده پرورش زالو در استان خبر داد و افزود: خراسان جنوبی در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد و محصولات تولیدی آن به استان‌های مختلف ارسال می‌شود.

اسفندیاری با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی استان بیان کرد: فرآوری و بسته‌بندی زرشک، زعفران و سایر محصولات مزیت‌دار باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا به‌جای عرضه محصولات به شکل خام، زمینه تولید فرآورده‌های دارویی، نوشیدنی‌های خاص و محصولات با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی گفت: برای توسعه این بخش، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است، اما محدودیت تسهیلات و افزایش هزینه‌ها بر روند اجرای طرح‌ها اثر گذاشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت هماهنگی اعتبارات ملی و استانی با برنامه‌های مصوب بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر برای تکمیل طرح‌ها و تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در سال جاری شد.