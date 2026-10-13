به گزارش خبرنگار مهر، شهاب علی عرب شامگاه سه‌شنبه در همایش گردشگری استان قم، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی قم اظهار کرد: این استان با برخورداری از پیشینه تمدنی کهن، موقعیت جغرافیایی راهبردی و جاذبه‌های متنوع، توان تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور را دارد.



وی با بیان اینکه گردشگری قم نباید صرفاً به زیارت محدود بماند، افزود: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران از مهم‌ترین جاذبه‌های این استان هستند، اما در کنار این ظرفیت‌های مذهبی، میراث تاریخی، فرهنگ بومی، صنایع‌دستی و توانمندی‌های اقتصادی نیز می‌توانند در توسعه گردشگری نقش‌آفرینی کنند.



رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم با اشاره به پیشینه تاریخی این منطقه بیان کرد: قم از تمدنی دیرینه برخوردار است و قرار گرفتن آن در مسیر جاده ابریشم، وجود کاروانسراهای تاریخی و آثار ارزشمند فرهنگی، بخشی از ظرفیت‌های این استان برای جذب گردشگران به شمار می‌رود.



عرب با اشاره به جایگاه کاروانسرای دیرگچین به‌عنوان تنها اثر ثبت جهانی استان قم، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های تاریخی این منطقه تأکید کرد و افزود: مجموعه ظرفیت‌های قم می‌تواند بستری برای توسعه گونه‌های مختلف گردشگری و افزایش جذابیت این استان برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.



امنیت سرمایه‌گذاری شرط توسعه گردشگری است



وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در پیشبرد طرح‌های گردشگری قم اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای استان به حضور فعال سرمایه‌گذاران نیاز دارد و این امر بدون ایجاد امنیت اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.



نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به ضرورت حفظ اعتماد فعالان اقتصادی تصریح کرد: انتشار اخبار تنش‌زا، اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران و مدیران و رفتارهای غیرحرفه‌ای در فرایند تصمیم‌سازی می‌تواند به فضای کسب‌وکار آسیب بزند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.



عرب، حفظ جایگاه حرفه‌ای فعالان اقتصادی و فراهم کردن شرایط باثبات برای اجرای طرح‌ها را از الزامات توسعه دانست و افزود: هر اقدامی که موجب تضعیف اعتماد و نااطمینانی در فضای اقتصادی شود، می‌تواند روند جذب سرمایه و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کند.



وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت مجموعه‌های گردشگری در دوره‌های بحرانی گفت: فعالان این صنعت در روزهای سخت و دوران جنگ نیز با ارائه خدمات به جنگ‌زدگان، همراهی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان دادند و انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با درک شرایط این مجموعه‌ها، حمایت لازم را از آنان به عمل آورند.



قم به بازاریابی گردشگری نیاز دارد



رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم توسعه بازاریابی و تسهیل سفر به این استان را از نیازهای مهم صنعت گردشگری برشمرد و اظهار کرد: قم باید بیش از گذشته در برنامه‌های معرفی مقصدهای گردشگری حضور داشته باشد و ظرفیت‌های آن به‌گونه‌ای معرفی شود که جایگاه شایسته‌ای در برنامه سفر ایرانیان و گردشگران خارجی پیدا کند.



عرب با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان افزود: ایجاد نخستین موزه عمومی کشور در قم و آغاز عملیات ساخت دومین موزه این شهر پس از گذشت حدود ۹۰ سال، از جمله رویدادهایی است که بر اهمیت میراث فرهنگی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با آن تأکید دارد.



وی همچنین با اشاره به ثبت قم به‌عنوان سومین شهر ملی صنایع‌دستی کشور پس از اصفهان و شیراز بیان کرد: این جایگاه، ضرورت حمایت بیشتر از هنرمندان و ایجاد پیوند میان تولیدات صنایع‌دستی و زنجیره خدمات گردشگری را دوچندان می‌کند.



نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران تعیین تکلیف فرودگاه قم را از دیگر موضوعات مهم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دانست و افزود: پیگیری‌های انجام‌شده برای این طرح با حمایت استاندار قم دنبال می‌شود و تکمیل آن می‌تواند دسترسی هوایی به استان را بهبود ببخشد و در رونق گردشگری مؤثر باشد.



تأمین منابع مالی زیرساخت‌ها را تقویت می‌کند



عرب با اشاره به روند تأمین منابع مالی برای طرح‌های گردشگری قم اظهار کرد: در یک سال گذشته روند تأمین مالی زیرساخت‌های این بخش رو به بهبود بوده است و تداوم این مسیر می‌تواند به پیشبرد پروژه‌ها و افزایش ظرفیت‌های گردشگری استان کمک کند.



وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار قم و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: توجه مدیریت استان به توسعه گردشگری و همراهی با فعالان این حوزه، زمینه مساعدتری برای پیشبرد برنامه‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم کرده است.



رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مدیریت استان و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی قم را فراهم کند و مسیر تبدیل این استان از معبر زیارت به مقصدی ماندگار برای گردشگران را هموار سازد.

