  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

وضعیت آسانی با استقلال امروز مشخص می‌شود

وضعیت آسانی با استقلال امروز مشخص می‌شود

وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال که در بازی با الغرافه قطر دچار مصدومیت شده بود امروز مشخص می شود که بازی با گل گهر خواهد رسید یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان سهراب بختیاری زاده به اتمام رسید. یاسر آسانی وینگر آبی ها که پیش از این و در دیدار با تراکتور دچار مصدومیت شده بود در این بازی به جای امیرمحمد رزاقی نیا وارد زمین و موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند با این حال این بازیکن در نیمه دوم مجدد مصدوم و از زمین بازی خارج شد.

کادرپزشکی تیم استقلال روند درمانی آسانی و رزاقی نیا را زیر نظر دارد و روز گذشته از هر دو بازیکن MRI گرفته شد با این حال هنوز کادرپزشکی جواب نهایی را نداده است و امروز مشخص می شود که آسانی به بازی با گل گهر که روز دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود خواهد رسید یا خیر.

به نظر می رسد مشکل آسانی جدی نباشد و این بازیکن بتواند آبی ها را همراهی کند اما تصمیم نهایی منوط به ارائه گزارش پزشکی است.

کد مطلب 6977469
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها