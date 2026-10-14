به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان سهراب بختیاری زاده به اتمام رسید. یاسر آسانی وینگر آبی ها که پیش از این و در دیدار با تراکتور دچار مصدومیت شده بود در این بازی به جای امیرمحمد رزاقی نیا وارد زمین و موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند با این حال این بازیکن در نیمه دوم مجدد مصدوم و از زمین بازی خارج شد.

کادرپزشکی تیم استقلال روند درمانی آسانی و رزاقی نیا را زیر نظر دارد و روز گذشته از هر دو بازیکن MRI گرفته شد با این حال هنوز کادرپزشکی جواب نهایی را نداده است و امروز مشخص می شود که آسانی به بازی با گل گهر که روز دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود خواهد رسید یا خیر.

به نظر می رسد مشکل آسانی جدی نباشد و این بازیکن بتواند آبی ها را همراهی کند اما تصمیم نهایی منوط به ارائه گزارش پزشکی است.