آسانی امیدواری را به اردوی استقلال برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال که در دیدار برابر تراکتور دچار مصدومیت شده بود، در آخرین جلسه تمرینی آبی‌پوشان پیش از مصاف با الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا حضور یافت و همراه با سایر بازیکنان تمرین کرد.

با حضور آسانی در تمرینات گروهی، این بازیکن در فهرست استقلال برای دیدار با الغرافه در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا قرار خواهد گرفت، اما کادر فنی آبی‌پوشان برای جلوگیری از تشدید مصدومیت او قصد ندارد ریسک زیادی روی این بازیکن انجام دهد. از همین رو، احتمالاً آسانی بازی با نماینده قطر را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

این وینگر آلبانیایی از دیدار استقلال برابر گل‌گهر سیرجان بار دیگر به ترکیب آبی‌پوشان بازخواهد گشت. استقلال و گل‌گهر در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، روز یکشنبه ۲۶ مهر و از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند.