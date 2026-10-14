دست باز سهراب برای جانشینی رزاقی نیا در ترکیب استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، خود را برای دیدار پیش رو مقابل گل‌گهر سیرجان در رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که کادر فنی آبی‌پوشان برای انتخاب ترکیب اصلی آن، گزینه‌های بیشتری در اختیار خواهد داشت.

جلال‌الدین ماشاریپوف و مهران احمدی از جمله بازیکنانی هستند که احتمال حضورشان در ترکیب استقلال برای دیدار با گل‌گهر وجود دارد. کادر فنی آبی‌پوشان با توجه به شرایط بازیکنان و نیازهای فنی تیم، وضعیت این دو بازیکن را برای انتخاب ترکیب اصلی بررسی خواهد کرد.

ماشاریپوف در دیدار آسیایی استقلال برابر الغرافه از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و می‌تواند یکی از گزینه‌های سهراب بختیاری‌زاده برای ادامه حضور در ترکیب اصلی باشد. در همین حال، مهران احمدی نیز از دیگر بازیکنانی است که شانس حضور در ترکیب استقلال مقابل گل‌گهر را دارد و باید دید سرمربی آبی‌پوشان چه تصمیمی درباره استفاده از او خواهد گرفت.

از سوی دیگر، با توجه به شرایط ایجادشده در ترکیب استقلال، این احتمال وجود دارد که روزبه چشمی نیز مانند دیدار برابر الغرافه، از ابتدا در ترکیب آبی‌پوشان به میدان برود و در کنار ماشاریپوف یکی از مهره‌های اصلی تیم در این مسابقه باشد.

استقلال در شرایطی خود را برای دیدار با گل‌گهر آماده می‌کند که فشردگی مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، انتخاب ترکیب و مدیریت توان بازیکنان را به یکی از موضوعات مهم کادر فنی تبدیل کرده است. تصمیم نهایی درباره ترکیب اصلی آبی‌پوشان پس از بررسی شرایط بازیکنان و برنامه‌های تاکتیکی تیم مشخص خواهد شد.