 ۷ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان ۱۳ مصدوم و یک فوتی داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار عملکرد این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این مدت، نجاتگران و امدادگران هلال‌احمر استان به ۷ فقره حادثه و نیاز امدادی واکنش نشان داده و خدمات‌رسانی کردند.

وی با تفکیک انواع حوادث ثبت‌شده تصریح کرد: از مجموع ۷ حادثه رخ‌داده، ۲ مورد حوادث ترافیکی (جاده‌ای)، ۳ مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و ۲ مورد خدمات حضوری به مراجعان بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای حوادث کارگاهی و جاده‌ای در مأموریت‌های اخیر است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان درباره آمار آسیب‌دیدگان این حوادث افزود: در مجموع ۱۷ نفر در این حوادث دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۱۳ نفر مصدوم شدند.

به گفته مومنی، از میان مصدوم‌شدگان، ۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند، ۳ نفر جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و متأسفانه یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را در صحنه حادثه از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در پایان با اشاره به پوشش گسترده پایگاه‌های امداد و نجات استان خاطرنشان کرد: در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته، پایگاه‌های امداد و نجات مورچه‌خورت شاهین‌شهر، دزج دهاقان، پلیس‌راه مبارکه، علویجه نجف‌آباد، دامنه فریدن، موته گلپایگان و عوارضی کاشان به‌طور مستقیم در عملیات‌های امدادی مشارکت داشته و به حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.