کاظمی فرد: ۱۳۰۰ نفر با ضمانت الکترونیک وثیقه معرفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از سامانه ضمانت الکترونیک با اشاره به نقش ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیل در افزایش جمعیت کیفری اظهار کرد: در برخی سال‌ها، تا ۸۰ درصد بازداشت‌ها به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل صورت گرفته است؛ در حالی که حدود ۵۰ درصد این افراد در کمتر از ۱۰ روز آزاد شده‌اند.

وی افزود: بخش عمده این افراد در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند و حتی چند روز بازداشت می‌تواند بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان تأثیر جدی بگذارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به زمان‌بر و پرهزینه بودن شیوه‌های سنتی پذیرش وثیقه گفت: معرفی اموال، بررسی مالکیت، ارزیابی کارشناسی، توقیف و رفع توقیف دارایی‌ها و همچنین مراجعه حضوری اشخاص ثالث برای ضمانت، فرایندی طولانی را به افراد تحمیل می‌کرد.

کاظمی‌فرد ادامه داد: در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد با آسیب‌شناسی رویه‌های موجود و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تمام مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در مدت چند دقیقه انجام شود. به این ترتیب، فرایندی که پیش‌تر ممکن بود ۱۰ روز طول بکشد، اکنون در چند دقیقه انجام می‌شود.

وی با تشریح زیرساخت‌های این سامانه بیان کرد: برای شناسایی حساب‌های بانکی از ظرفیت بانک مرکزی استفاده شده و امکان مسدودسازی وجه در همان حساب توسط قاضی فراهم است. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دسترسی برخط به اطلاعات املاک، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، اوراق بهادار و فیش‌های حقوقی برای ارزیابی وثایق و کفالت‌ها فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: امکان استفاده از خدمات مربوط به طلا از طریق بانک کارگشایی نیز در این سامانه فراهم شده است.

کاظمی‌فرد با اشاره به پیچیدگی ارزش‌گذاری املاک به‌عنوان یکی از پرکاربردترین انواع وثیقه تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های سامانه، فرایند ارزش‌گذاری املاک نیز هوشمند شده است. در ادامه، سیم‌کارت، بیمه عمر و سایر دارایی‌ها نیز به‌تدریج به چرخه ضمانت الکترونیک افزوده خواهند شد.

وی با بیان اینکه ثبت ضمانت از سوی شخص ثالث به‌صورت برخط و از هر نقطه کشور امکان‌پذیر است، گفت: این فرایند در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق خودکاربری قابل انجام است و در ساعات اداری نیز متقاضیان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند. بنابراین، دیگر نیازی نیست شخص ثالث برای ارائه ضمانت مسافت طولانی طی کند یا مراحل اداری زمان‌بری را پشت سر بگذارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره روند اجرای طرح اظهار کرد: اجرای آزمایشی سامانه ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز شد و سپس به تمام دادسراهای استان تهران گسترش یافت. از ابتدای هفته جاری نیز این سامانه بدون اعلام عمومی قبلی در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

کاظمی‌فرد با اشاره به آمار ثبت‌شده تا زمان برگزاری این مراسم گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه، امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان تهران در اجرای این سامانه پیشتاز بوده است، افزود: در استان هرمزگان نیز نخستین ضمانت الکترونیک ساعت ۲۰ و خارج از وقت اداری ثبت شد. همچنین ۵۷ مورد در خراسان جنوبی، ۱۱ مورد در استان فارس و هفت مورد در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، قضات و واحدهای قضایی نیز از امکان ثبت و پذیرش الکترونیک ضمانت استقبال کرده‌اند.

کاظمی‌فرد در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: این پروژه نیز مانند سایر طرح‌های فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با تلاش متخصصان جوان شکل گرفته و توسعه آن هم‌زمان با جنگ تحمیلی رمضان دنبال شده است.