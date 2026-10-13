به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با اشاره به رونمایی از هفت سکوی خدمت هوشمند قضایی و برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ۹ سکوی دیگر در هفته‌های آینده، گفت: هوش مصنوعی با تسهیل ارائه خدمات ساده و تکراری، مراجعات حضوری را کاهش می‌دهد، اما جایگزین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه سکوهای هوشمند برای ارائه خدمات اولیه، ساده و استاندارد طراحی شده‌اند، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مراجعات حضوری پیش از این به انجام خدمات تکراری اختصاص داشت که اکنون امکان ارائه هوشمند آن‌ها فراهم شده است.

وی افزود: پرونده‌های پیچیده، مشاوره تخصصی حقوقی، تنظیم قرارداد، احراز هویت، امضای الکترونیک، بارگذاری مستندات، پیگیری پرونده، اجرای احکام و خدمات مرتبط با صلح و سازش همچنان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود.

آموزش هوش مصنوعی با استفاده از ۱۰ میلیون دادنامه

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به زیرساخت‌های به‌کاررفته در این طرح گفت: در آموزش هوش مصنوعی از ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه استفاده شده است.

سلطانی همچنین با اشاره به اینکه این زیست‌بوم بدون هزینه دولتی ایجاد شده است، این اقدام را گامی در مسیر توسعه خدمات هوشمند قضایی دانست.

وی با بیان اینکه دیجیتالی‌شدن خدمات ساده می‌تواند زمینه افزایش تقاضا برای خدمات تخصصی و مشاوره‌ای را فراهم کند، افزود: هرچه دسترسی مردم به خدمات اولیه آسان‌تر شود، امکان پیگیری دقیق‌تر مسائل حقوقی، پیشگیری از اختلاف و دریافت مشاوره تخصصی نیز افزایش می‌یابد.

دفاتر خدمات قضایی به مراکز جامع خدمات تبدیل می‌شوند

سلطانی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در عصر هوش مصنوعی تصریح کرد: دفتر قضایی آینده صرفاً محل تایپ و ثبت درخواست‌ها نیست، بلکه باید به مرکزی برای حل مسئله، ارائه خدمات دیجیتال و پشتیبانی از افرادی تبدیل شود که در استفاده از سامانه‌های هوشمند با محدودیت مواجه‌اند.

وی افزود: سالمندان و افرادی که دانش حقوقی یا مهارت دیجیتال کمتری دارند، همچنان به پشتیبانی انسانی نیاز خواهند داشت و دفاتر می‌توانند نقطه اتصال مردم با سامانه‌های هوشمند باشند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ دفتر در سراسر کشور گفت: پشتیبانی حضوری از سکوها، احراز هویت، امضای الکترونیک، مشاوره و ارائه خدمات تخصصی می‌تواند زمینه توسعه خدمات و ایجاد درآمدهای مکمل برای دفاتر را فراهم کند.

سلطانی در پایان با اعلام آمادگی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بر ضرورت ارتقای مهارت‌های فعالان این حوزه و حرکت از خدمات ساده به خدمات تخصصی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراکز جامع خدمات قضایی تبدیل شوند و در کنار توسعه فناوری‌های هوشمند، نقش خود را در ارائه خدمات مطمئن و پشتیبانی از مردم حفظ کنند.