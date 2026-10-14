به گزارش خبرنگار مهر، مائده دادور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه باغ‌موزه گرگان با رویکرد پیوند طبیعت و هنر طراحی شده و بخش‌هایی همچون پلازاها، گالری‌های هنری، آمفی‌تئاتر روباز و فضاهایی برای برگزاری نشست‌های هنری، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌ها را شامل می‌شود.

وی افزود: در طراحی این مجموعه، باغ به‌عنوان بستر اصلی در نظر گرفته شده است تا فرهنگ و تاریخ در کنار عناصر طبیعی و فضای سبز قرار گیرند و محیطی مناسب برای حضور و فعالیت شهروندان ایجاد شود.

کارشناس طراحی پروژه باغ‌موزه گرگان با اشاره به طراحی مسیرهای حرکتی این مجموعه اظهار کرد: بازدیدکنندگان در مسیری پیوسته از فضاهای سبز و عناصر طبیعی به سمت بخش‌های نمایشگاهی، آموزشی و فضاهای تعاملی مرتبط با هنر هدایت می‌شوند.

دادور، ایجاد فضایی متناسب با حضور گروه‌های سنی مختلف را از اهداف این پروژه دانست و گفت: افزایش تعاملات اجتماعی، بهره‌گیری از اصول معماری منظر و تقویت هویت مکانی از دیگر محورهایی است که در طراحی باغ‌موزه گرگان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باغ‌موزه گرگان می‌تواند با فراهم‌کردن فضایی برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تفریحی، به یکی از مقاصد فرهنگی شهر تبدیل شود.