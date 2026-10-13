به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اعلام تکمیل ساختمان باغ‌موزه ملی مشاهیر شیراز گفت: این مجموعه همزمان با روزهای منتهی به یادروز حافظ شیرازی تکمیل شد و با وجود آمادگی برای بهره‌برداری، افتتاح رسمی آن در فرصتی مناسب و با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حاشیه آیین‌های یادروز حافظ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از مدیران اجرایی و معاونان سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ استان کشور در مجموعه تاریخی‌فرهنگی حافظیه حضور یافتند و از این بنای ارزشمند بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به آمادگی این مجموعه برای میزبانی رویدادهای مختلف گفت: تصمیم بر این شده است که آیین افتتاح رسمی باغ‌موزه با شکوه بیشتر و در فرصتی متناسب با جایگاه و ارزش این بنا برگزار شود.

مریدی ادامه داد: باغ‌موزه ملی مشاهیر شیراز از این پس میزبان رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری خواهد بود و تلاش می‌کنیم با برگزاری برنامه‌های مستمر، این مکان به قطب جدید گردشگری علمی و فرهنگی استان فارس تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت تاریخی این مجموعه بیان کرد: باغ‌موزه ملی مشاهیر در مجاورت آرامگاه حافظ و در یکی از ارزشمندترین محدوده‌های تاریخی شیراز احداث شده است. این بنا با هدف حفاظت، نگهداری و نمایش میراث فرهنگی و آثار شخصیت‌های برجسته و مشاهیر تاریخ ایران و همچنین میزبانی رویدادهای فرهنگی، هنری، علمی و ادبی طراحی شده است.

مریدی با اشاره به ویژگی‌های معماری این مجموعه افزود: معماری باغ‌موزه با الهام از الگوهای اصیل ایرانی و متناسب با بستر تاریخی آن شکل گرفته است تا فضایی برای پیوند گذشته و حال و معرفی میراث مشاهیر ایران فراهم شود.