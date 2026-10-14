به گزارش خبرنگار مهر، پویش «مهر سرخ» باشگاه پرسپولیس در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این باشگاه، با هدف کمک به آزادی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده دنبال می‌شود.

در تازه‌ترین اقدام این پویش، هم‌زمان با سفر پرسپولیس به خرم‌آباد برای برگزاری دیدار خارج از خانه مقابل خیبر، زمینه آزادی ۱۸ زندانی فراهم شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد ظرفیت باشگاه‌های ورزشی و همراهی هواداران می‌تواند در کنار رقابت‌های ورزشی، در مسیر مسئولیت اجتماعی نیز به کار گرفته شود.

بازگشت زندانیان آزادشده به خانواده‌هایشان، علاوه بر پایان دوره حبس آنان، می‌تواند فرصتی برای آغاز دوباره زندگی در کنار نزدیکانشان باشد؛ موضوعی که اهمیت مشارکت مجموعه‌های ورزشی و نهادهای اجتماعی در حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده را برجسته می‌کند.

سابقه پویش «مهر سرخ» پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس از آذرماه سال گذشته پویش «مهر سرخ» را با تمرکز بر فعالیت‌های اجتماعی و کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد آغاز کرده است. بر اساس اظهارات مدیرعامل این باشگاه، آزادی زندانیان با مشارکت هواداران و خیران از محورهای این پویش بوده است.

این باشگاه پیش از این نیز هم‌زمان با حضور در شهرهای مختلف برای برگزاری مسابقات فوتبال، اقداماتی در زمینه آزادی زندانیان انجام داده است.

اکنون نیز با آزادی ۱۸ زندانی در خرم‌آباد، این پویش در کنار رقابت ورزشی پرسپولیس و خیبر ادامه یافته است.

دیدار خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس تهران، از مسابقات معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.