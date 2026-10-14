به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام کرد حاشیه سود پالایش گازوئیل، یعنی اختلاف قیمت این سوخت با نفت خام، در ماه سپتامبر به رکوردی نزدیک به ۹۵ دلار به‌ازای هر بشکه رسیده است. کاهش ظرفیت پالایش در پی حملات مرتبط با جنگ ایران، تولید این سوخت را کاهش داده است.

به نوشته رویترز، این آژانس اعلام کرد بازار گازوئیل همچنان با فشار شدیدی روبه‌روست؛ زیرا اختلال‌های طولانی‌مدت در عرضه، پیش از تعمیرات پاییزی پالایشگاه‌ها و اوج تقاضای زمستانی، به برداشت از ذخایر برخلاف روند معمول فصلی منجر شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد فعالیت پالایشگاه‌های جهان تا پایان سال جاری میلادی بهبود یابد و روند بازسازی ذخایر آغاز شود؛ با این حال، افزایش تولید برای جبران کسری انباشته‌شده در طول سال کافی نخواهد بود.

اعضای این آژانس در تلاش برای مهار قیمت‌ها، آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر راهبردی را هماهنگ کرده‌اند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که فشارهای سیاسی و اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها افزایش یافته است؛ گازوئیل به‌طور گسترده در بخش‌های صنعت و کشاورزی و همچنین حمل‌ونقل جاده‌ای کاربرد دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد صادرات گازوئیل از خاورمیانه و روسیه در ماه سپتامبر، در مجموع روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت که ۲۵ درصد از این افت مربوط به گازوئیل است.

این آژانس که به کشورهای صنعتی مشاوره می‌دهد، هشدار داد رکوردشکنی قیمت گازوئیل هم‌اکنون پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد به همراه داشته است؛ از جمله افزایش هزینه کالاها و تاثیر منفی بر درآمد واقعی مردم، فعالیت‌های اقتصادی و تورم.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد، اما در سال ۲۰۲۷ این روند معکوس خواهد شد و با افزایش روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه، بازار جهانی نفت بار دیگر با مازاد عرضه مواجه می‌شود.