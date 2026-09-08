به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیران ارشد صنعتی روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) اعلام کردند که عرضه جهانی گازوئیل به دلیل کاهش ظرفیت پالایش مازاد، ممنوعیت صادرات روسیه و نزدیک‌شدن به اوج تقاضا در فصل زمستان همچنان با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درگیری‌های نظامی مسکو و کی‌یف، پالایشگاه‌های خاورمیانه و روسیه را تحت‌تأثیر قرار داده و در عین حال، سبب افزایش بی‌سابقه حاشیه سود پالایش گازوئیل در اروپا و آمریکا شده و عرضه نفت خام به آسیا را کاهش داده است.

راسل هاردی، مدیرعامل شرکت تجاری ویتول، روز سه‌شنبه در کنفرانس نفت آسیا و اقیانوسیه (APPEC) دراین‌باره گفت: کمبود فرآورده‌های نفتی در جهان جدی و ملموس است، زیرا بازار ۲ میلیون بشکه از عرضه روزانه روسیه و حدود ۲ میلیون بشکه از عرضه روزانه خاورمیانه را از دست داده است.

وی افزود: عرضه نفت خام در مقایسه با فرآورده‌های نفتی در وضع بهتری قرار دارد.

هاردی گفت: هنوز ظرفیت پالایش کافی برای مقابله با کمبود فرآورده‌های نفتی وجود ندارد، ما همچنان از ظرفیت مازاد موجود در سراسر جهان استفاده می‌کنیم و ذخایر جهانی تقریباً به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند.

در همین حال، مارک سن، معاون ارشد تجارت جهانی در شرکت فیلیپس ۶۶، گفت: اکثر پالایشگاه‌های آمریکا پیش از این هم با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند.

وی افزود: آغاز فصل زمستان هم‌زمان با کاهش ذخیره‌سازی‌های گازوئیل، زمینه لازم برای تداوم افزایش قیمت‌ها را در بازار مهیا می‌کند.

قیمت گازوئیل در آمریکا اواخر هفته گذشته به بالاترین سطح خود رسید، این در حالی است که اختلاف قیمت نفت خام با گازوئیل، که شاخص سودآوری پالایش آن به‌ شمار می‌رود، روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) به بالاترین حد روزانه یعنی ۱۰۸ دلار و ۲ سنت برای هر بشکه افزایش یافت.

هاردی گفت: پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های بالا و کمبود سوخت، تقاضای جهانی نفت را در سال ۲۰۲۶ حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش دهد.

وی افزود که کاهش ۵ تا ۶ میلیون بشکه‌ای واردات روزانه نفت خام چین در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته پایدار نیست و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به‌منظور تأمین سوخت کافی در این کشور در فصل زمستان کمتر شود.