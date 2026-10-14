حمایت از خانواده زندانیان در قم با توزیع ۷۸ میلیارد ریال بسته معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از کانون اصلاح و تربیت قم بعدازظهر چهارشنبه با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان وضعیت مددجویان قرار گرفت.

در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندان‌های استان نیز حضور داشتند و به همراه رئیس سازمان زندان‌ها از بخش‌های مختلف کانون بازدید کردند.

یکی از نتایج این بازدید، فراهم شدن زمینه آزادی دو نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت قم بود که پس از بررسی پرونده‌های آنان و فراهم شدن شرایط لازم، امکان بازگشتشان به خانواده فراهم شد.

مقامات قضایی حاضر در این برنامه همچنین با حضور در جمع مددجویان، از محل اسکان آنان بازدید کردند و ضمن گفت‌وگو با مددجویان، در جریان وضعیت و شرایط آنان قرار گرفتند.

توزیع ۱۳۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌ها

در بخش دیگری از این برنامه، انجمن حمایت زندانیان استان قم با هدف پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند مددجویان، ۱۳۰۰ بسته معیشتی را میان این خانواده‌ها توزیع کرد.

ارزش هر یک از این بسته‌ها ۶ میلیون تومان اعلام شده است که بر این اساس، ارزش مجموع کمک‌های معیشتی توزیع‌شده به ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، معادل ۷۸ میلیارد ریال، می‌رسد.

این اقدام با همت انجمن حمایت زندانیان استان قم انجام شد و خانواده‌های نیازمند مددجویان، مشمول دریافت این بسته‌های حمایتی شدند.

رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان قضایی استان قم در ادامه حضور خود در کانون اصلاح و تربیت، از محفل قرآنی مددجویان نیز بازدید کردند و در جریان برگزاری این برنامه قرار گرفتند.