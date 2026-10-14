به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش به مناسبت ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان اداره عقیدتی سیاسی نزاجا ضمن تبریک این روز فرخنده و همچنین فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه برجسته انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در دنیا، بیش از چند انقلاب کبیر نداریم که انقلاب اسلامی ایران جزو انقلاب‌های کبیر است. ماهیت این انقلاب فرهنگی و نظام اسلامی برآمده از انقلاب مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و رهبری معنوی حضرت امام خمینی (ره) است.

امیرسرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به ۲۴مهر ماه؛ سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار نمود: وجه تمایز مهم میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتش‌های دیگر کشورها در برخورداری از ایمان الهی و معنویت است، از این رو سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نقش موثری در شکل‌دهی فضا و گفتمان معنوی در ارتش داشته است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره تقارن تولد حضرت زینب (س) و تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: ساختن روایت درست و صحیح از واقعه عاشورا توسط حضرت زینب سلام الله علیها موجب بیداری جامعه و رسوایی دشمن شد. علاوه بر این خطبه آتشین حضرت زینب (س) باعث استحکام درونی و ارتقای تاب آوری پیروان و خاندان اهل بیت (ع) گردید. در مقطع فعلی نیز کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تاسی به سیره حضرت زینب (س) در بصیرت افزایی دینی سیاسی و ارتقای انگیزه و روحیه کارکنان ارتش نقش آفرین و تاثیرگذارند.

او در ادامه با اشاره به تجاوز ناجوانمردانه دشمنان در جنگ اخیر تصریح کرد: باید جلوی روایت‌های کاذبی که دشمن می‌سازد تا خود را پیروز نشان دهد گرفته شود و عناصر فرهنگی در جامعه در این زمینه رسالت بسیار مهمی بر عهده دارند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره اهمیت تولید قدرت، به خصوص تولید قدرت نرم اظهار کرد: قدرت نرم اواخر قرن بیستم به ادبیات نظامی و روابط بین‌الملل راه پیدا کرده است و مکمل و تقویت کننده قدرت سخت است و تولید قدرت نرم در ارتش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

او در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: سخنرانی اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در آکروپلیس یونان، در ادامه تلاش‌های دشمن برای تضعیف پایه‌های قدرت نرم است و سخنان وزیر خارجه آمریکا برخلاف همیشه که ادعا می‌کرد دشمنی آمریکا صرفاً با نظام جمهوری اسلامی است و آمریکا با مردم متمدن ایران مشکلی ندارد، نقاب از چهره ریاکار این کشور برگرفت و ماهیت ضد تمدنی و خوی استکباری آمریکا را نشان داد. هدف حاکمان آمریکا از راه انداختن جنگ جاری، نابودی تمدن ایرانی اسلامی است و نه فقط ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی ایران.

سخنگوی ارتش در پایان درباره اهمیت حضور ملت ایران در عرصه مقاومت ملی و پس راندن آمریکا خاطرنشان کرد: این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که آمریکا دچار تنهایی راهبردی شده و اصلی‌ترین متحدانش به کمک آمریکا نیامدند.

وی افزود: سران آمریکا تصور می‌کردند که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی می‌توانند مردم را مرعوب و تسلیم نمایند، اما مردم بصیر و شجاع ایران با ایستادگی تاریخی خود، دشمنان را شگفت زده و ناکام کردند.