https://mehrnews.com/x3dkv8 ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6978439 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۶ ۲۲۸ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی ارومیه در خیابان ارومیه - در تداوم شب های حماسه و اقتدار مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6978439 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و هشت شب ایستادگی مردم رشت در میدان ۲۲۸ شب اجتماع شبانه کردستانیها روایتگر تداوم حضور مردمی رضوانمدنی: گرفتگی شبکه فاضلاب در دو محله کرمانشاه برطرف شد میدانداری شهرکردیها در بعثت خیابانی ۲۲۸ برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
نظر شما