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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۶

۲۲۸ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی ارومیه در خیابان

۲۲۸ شب اتحاد و همدلی مردم ولایی ارومیه در خیابان

ارومیه - در تداوم شب های حماسه و اقتدار مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6978439

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