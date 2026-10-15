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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

آغاز به کار ۳۵۷ آتش‌نشان جدید در مشهد

آغاز به کار ۳۵۷ آتش‌نشان جدید در مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از آغاز به کار ۳۵۷ آتش‌نشان جدید و برای اولین بار ۲۱ همکار جدید بانو در قامت آتش‌نشان در مشهد خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امیر حسامی صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۵۷ در مشهد اظهار کرد: امروز به حضور ۳۵۷ آتش‌نشان جدید و برای اولین بار ۲۱ همکار جدید بانو در قامت آتش‌نشان هستیم.

وی بیان کرد: ایستگاه ۵۷ و ایستگاه‌های در حال احداث مرهون حمایت‌های معاون خدمات شهری، شهردار و اعضای شورا است.

حسامی افزود: افتخار بزرگی است که در شهر امام رضا(ع) مسئولیت حفظ جان و مال زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) تکلیف بنده و همکارانم است. خداوند انسان‌هایی را مثل آتش‌نشانان انتخاب می‌کند که به نیابت پروردگار حافظ جان و مال مردم باشند.

وی گفت: ایستگاه ۵۷ در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمنی شهر تقدیم شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی مشهد گفت: من مکلف به توسعه زیرساخت ایمنی در این شهر هستم، امیدوارم با تمهیدات اندیشه‌شده قدمی در راستای توسعه ایمنی شهر برداریم و بهتر و بیشتر خدمت کنیم.

کد مطلب 6978554

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