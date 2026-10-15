به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امیر حسامی صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۵۷ در مشهد اظهار کرد: امروز به حضور ۳۵۷ آتش‌نشان جدید و برای اولین بار ۲۱ همکار جدید بانو در قامت آتش‌نشان هستیم.

وی بیان کرد: ایستگاه ۵۷ و ایستگاه‌های در حال احداث مرهون حمایت‌های معاون خدمات شهری، شهردار و اعضای شورا است.

حسامی افزود: افتخار بزرگی است که در شهر امام رضا(ع) مسئولیت حفظ جان و مال زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) تکلیف بنده و همکارانم است. خداوند انسان‌هایی را مثل آتش‌نشانان انتخاب می‌کند که به نیابت پروردگار حافظ جان و مال مردم باشند.

وی گفت: ایستگاه ۵۷ در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمنی شهر تقدیم شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی مشهد گفت: من مکلف به توسعه زیرساخت ایمنی در این شهر هستم، امیدوارم با تمهیدات اندیشه‌شده قدمی در راستای توسعه ایمنی شهر برداریم و بهتر و بیشتر خدمت کنیم.