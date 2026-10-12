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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

برخورد زنجیره‌ای ۱۲ خودرو در بزرگراه شهید شوشتری مشهد؛یک نفر محبوس شد 

برخورد زنجیره‌ای ۱۲ خودرو در بزرگراه شهید شوشتری مشهد؛یک نفر محبوس شد 

مشهد-سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از تصادف زنجیره‌ای گسترده در بزرگراه شهید شوشتری خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد: این حادثه صبح دوشنبه۲۰ مهرماه در بزرگراه شهید شوشتری رخ داده است. در این تصادف، ۱۲ دستگاه خودرو شامل تریلر بونکر سیمان، اتوبوس، کامیونت، وانت و چند دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حادثه منجر به محبوسی یک نفر شد که همکاران ایستگاه ۹ شهدا بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

فرخنده تصریح کرد: نیروهای اورژانس، انتظامی، راهور و خدمات شهری نیز در محل حادثه حاضر شدند و هماهنگی لازم برای مدیریت صحنه و امدادرسانی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6975409

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