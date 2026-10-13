به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلگیر اظهار کرد: شبکه تلفن همراه اپراتورهای مختلف در سطح شهر مشهد در حال بهینه‌سازی است و در جریان این فرایند، اختلال‌هایی در ارائه خدمات، از جمله اینترنت، گزارش شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی افزود: انتظار می‌رود مشکلات ناشی از این عملیات طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده برطرف شود. با این حال، اگر اختلال در خدمات تلفن همراه پس از این مدت همچنان ادامه داشت، شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سامانه ۱۹۵ یا تماس با شماره ۱۹۵، مشکل خود را گزارش کنند.

وی با اشاره به روند رسیدگی به گزارش‌های مردمی اظهار کرد: اپراتور مربوطه موظف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از ثبت اختلال در سامانه ۱۹۵، به موضوع پاسخ دهد یا برای رفع مشکل اقدام کند. در صورت انجام نشدن این تعهد، گزارش ثبت‌شده به‌عنوان شکایت از اپراتور به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

دلگیر تأکید کرد: با توجه به اینکه بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه در مشهد به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و از یک دکل مخابراتی (BTS) به دکل دیگر انجام می‌شود، اعلام دقیق محل بروز اختلال اهمیت زیادی دارد. بنابراین، شهروندان هنگام ثبت گزارش باید نشانی دقیق محل اختلال و جزئیات مربوط به مشکل را درج کنند تا امکان بررسی و پیگیری مؤثر آن فراهم شود.