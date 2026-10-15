حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوجوانان باید از جایگاه مخاطب صرف به طراح و مجری برنامه‌ها ارتقا یابند، اظهار کرد: شعار «نوجوان امروز، سازنده فردا» باید به رویکرد عملی در فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود و فرصت مشارکت مؤثر نوجوانان در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های دوره نوجوانی و اهمیت شکل‌گیری هویت، استقلال فکری و احساس اثرگذاری در این سن افزود: برنامه‌های فرهنگی زمانی اثربخش خواهند بود که با نیازها و مسائل واقعی نوجوانان ارتباط داشته باشند؛ در غیر این صورت، حتی فعالیت‌های پرهزینه نیز نمی‌توانند به نتایج مطلوب منجر شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه تشریفاتی به هفته نوجوان تصریح کرد: این مناسبت نباید به مجموعه‌ای از جشن‌ها و برنامه‌های پراکنده محدود شود، بلکه باید فرصتی برای شناسایی مسائل نوجوانان در محلات و مدارس و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در حل این مسائل باشد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت آموزه‌های قرآنی در تقویت هویت و استقلال فکری نسل نو، الگوبرداری از جوانان اصحاب کهف را از زمینه‌های تقویت ایمان و خودباوری دانست و گفت: نوجوانان بخشی از جامعه امروز هستند و نباید نقش‌آفرینی آنان را صرفاً به آینده موکول کرد.

وی تشکیل گروه‌های ایده‌پرداز نوجوان در محلات، اجرای فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی، روایت دغدغه‌ها و معرفی الگوهای نسل نو، حضور نمایندگان نوجوان در فرایندهای تصمیم‌گیری و پیوند دادن آموزه‌های قرآنی با زندگی روزمره را از راهکارهای عملی برای تحقق این رویکرد برشمرد.

واگذاری مسئولیت واقعی؛ معیار موفقیت هفته نوجوان

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تشریح سه محور اجرایی برای تحقق مشارکت نوجوانان بیان کرد: در قالب طرح «هر محله، یک گروه نوجوان» باید زمینه شناسایی مسائل محلی و اجرای ایده‌های نوجوانان فراهم شود؛ همچنین هر نهاد فرهنگی باید فرصت مشخصی برای مسئولیت‌پذیری این گروه سنی ایجاد کند و ایده‌های برتر نیز با حمایت اجرایی همراه شوند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری آموزش‌وپرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و تشکل‌های مردمی افزود: تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند زمینه تبدیل ایده‌های نوجوانان به اقدامات عملی و اثرگذار را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: در ارزیابی برنامه‌های هفته نوجوان، تعداد مراسم و فعالیت‌های برگزارشده نباید معیار اصلی باشد، بلکه میزان مشارکت نوجوانان در طراحی برنامه‌ها، فرصت‌های واقعی واگذارشده به آنان و تغییرات ایجادشده در محیط زندگی‌شان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف نهایی این رویکرد را توانمندسازی و هویت‌بخشی به نسل نو دانست و تأکید کرد: نوجوانان باید به‌جای تماشای فعالیت‌های فرهنگی، در طراحی و اجرای آن‌ها شریک باشند و فرصت پیدا کنند با ایده‌ها و اقدامات خود، تغییرات مثبتی در مدارس و محلات رقم بزنند.