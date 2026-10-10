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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

کتابخانه «فرشتگان میناب» در شرق شیراز به‌زودی افتتاح می‌شود

کتابخانه «فرشتگان میناب» در شرق شیراز به‌زودی افتتاح می‌شود

شیراز- شهردار شیراز از افتتاح بزرگ‌ترین کتابخانه شرق این کلان‌شهر با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی محلات تحقق توسعه متوازن شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به آماده بهره‌برداری شدن کتابخانه «فرشتگان میناب» در خیابان فال‌اسیری شیراز، گفت: این مجموعه فرهنگی در سه طبقه احداث شده و با برخورداری از امکانات متنوع، دسترسی شهروندان مناطق شرقی شیراز به فضاهای مطالعاتی را تسهیل می‌کند.

وی با بیان اینکه این کتابخانه به یاد دانش‌آموزان میناب نام‌گذاری شده است، افزود: ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای سرانه فرهنگی منطقه و کمک به کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی از اهداف اجرای این پروژه است.

شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به پروژه‌های بزرگ شهری و نیازهای محلی گفت: مدیریت شهری در کنار اجرای طرح‌هایی همچون خطوط مترو، تقاطع‌های غیرهمسطح، پارک‌های بزرگ‌مقیاس و مجموعه‌های گردشگری، نیازهای فرهنگی و اجتماعی محلات را نیز دنبال می‌کند.

اسدی ادامه داد: اجرای پروژه‌های محله‌محور بر اساس نیازسنجی و توجه به خواسته‌های شهروندان، از رویکردهای مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی و توزیع متوازن امکانات در سطح شهر است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی شیراز تصریح کرد: پروژه‌های شهری باید متناسب با شأن این کلان‌شهر و نیازهای شهروندان طراحی و اجرا شوند و در این مسیر، تأمین زیرساخت‌های فرهنگی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

سالن‌های مطالعه و فضاهای اختصاصی برای کودکان و نوجوانان

اسدی درباره امکانات کتابخانه فرشتگان میناب گفت: این مجموعه دارای چندین سالن مطالعه، بخش‌های ویژه کودک و نوجوان، مخزن کتاب، فضای اشتراکی، اتاق‌های خصوصی، اتاق استراحت و فضاهای مطالعاتی ویژه کودکان و نوجوانان است.

شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت ایجاد محیطی آرامش‌بخش در مراکز فرهنگی افزود: طراحی و فضای این مجموعه با توجه به کارکرد فرهنگی آن انجام شده تا مراجعه‌کنندگان بتوانند در محیطی مناسب از امکانات مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

وی همچنین از اجرای یک ایستگاه آتش‌نشانی بزرگ در این منطقه خبر داد و گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت خدمات ایمنی و امدادی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا شهروندان از امکانات مناسب‌تری برای دریافت خدمات شهری برخوردار شوند.

کد مطلب 6973421

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