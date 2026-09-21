به گزارش خبرنگار مهر، اردوی فرهنگی، تربیتی و تفریحی «یاروان امین» صبح دوشنبه با هدف توانمندسازی دختران نوجوان منتخب شهرستان‌های تلفیقی فارس و با تمرکز بر ارتقای سواد رسانه‌ای و آموزش هنر روایت‌سازی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس و جمعی از مسئولان آغاز به کار کرد و شرکت‌کنندگان در آن با مهارت‌های مرتبط با روایت‌گری و مواجهه هوشمندانه با فضای رسانه‌ای آشنا می‌شوند.

میدان اصلی مبارزه، میدان روایت‌هاست

حجت‌الاسلام قاسمی در مراسم افتتاحیه این اردو با اشاره به اهمیت نقش نوجوانان در فضای رسانه‌ای اظهار کرد: امروز میدان اصلی مبارزه، میدان روایت‌هاست و دشمن با استفاده از ابزار روایت‌سازی تلاش می‌کند افکار عمومی را جهت‌دهی کند.

وی افزود: پاسخ به این جریان، تربیت نسلی است که تنها مصرف‌کننده پیام نباشد، بلکه خود به روایت‌گر و خالق روایت‌های اصیل تبدیل شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: اردوی «یاروان امین» با این نگاه طراحی شده است که نوجوانان را از جایگاه منفعل خارج و به کنشگرانی تبدیل کند که قدرت تحلیل، بازنمایی واقعیت و روایتگری صادقانه را داشته باشند.

قاسمی تأکید کرد: هدف این است که نوجوانان به سفیران روایت‌گری پیشرفت، امید و هویت ایرانی اسلامی در فضای مجازی تبدیل شوند.

روایت پیشرفت از دل یک کارخانه

در ادامه این اردو، شرکت‌کنندگان با هدف مشاهده عینی ظرفیت‌های تولیدی و روایت پیشرفت، از یک کارخانه صنایع غذایی در شهرستان سپیدان بازدید کردند.

نوجوانان در این بازدید ضمن آشنایی با فرآیند تولید، از نزدیک با ظرفیت‌های تولید داخلی و جلوه‌هایی از خودباوری و توانمندی ملی آشنا شدند تا بتوانند این تجربه‌ها را در قالب روایت‌هایی جذاب و اثرگذار برای مخاطبان خود بازگو کنند.

برگزارکنندگان این اردو، این تجربه را فرصتی برای پیوند میان مشاهده، تفکر و روایتگری عنوان کردند؛ چراکه روایت دقیق از یک موضوع، نیازمند نگاهی عمیق و فراتر از برداشت‌های سطحی است.

سلسله برنامه‌های اردوی «یاروان امین» با هدف تربیت نیروهای نوجوان فعال در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای و آماده‌سازی آنان برای نقش‌آفرینی در فضای رسانه‌ای و فرهنگی استان فارس ادامه خواهد داشت.