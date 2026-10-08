به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر پنجشنبه در نشست رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شمال استان فارس، با اشاره به آیه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ»، گفت: امروز حقانیت دین خدا در حال شکوفایی است و بر اساس محاسبات الهی، مؤمنان از برتری برخوردارند.

وی با بیان اینکه انسان در زندگی به تکیه‌گاه و پشتوانه نیاز دارد، افزود: خداوند در شرایط کنونی به‌عنوان پناهگاه و تکیه‌گاه ملت ایران در صحنه حضور دارد و همین اتکا به خدا موجب آرامش و استقامت مؤمنان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: هیچ جنگی مانند جنگ امروز، ظرفیت و ضرورت نقش‌آفرینی سازمان تبلیغات اسلامی را آشکار نکرده است؛ چراکه جنگ فقط نظامی نیست، بلکه یک جنگ شناختی، ترکیبی، پیچیده و چندلایه است.

مسئله‌شناسی جای برنامه‌محوری را بگیرد

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت‌های تبلیغی از شرایط موجود به سطح تمدنی، سه راهکار کلیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین مسئله، مسئله‌شناسی است؛ باید به جای برنامه‌محوری، مسئله‌محوری را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: هر اداره باید بداند مسئله نوجوان، بانوان، هیئتی‌ها، قرآنی‌ها، مسجدی‌ها و خیرین در منطقه خود چیست و برنامه‌ها را بر اساس مسائل واقعی و دغدغه‌های مردم طراحی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، شبکه‌سازی و شبکه‌داری را دومین راهکار دانست و افزود: شبکه‌های موجود باید فعال شوند و ارتباط میان ظرفیت‌های مختلف نیز توسعه یابد. همین جمع رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی یک شبکه است که می‌تواند درباره مسائل منطقه‌ای و استانی اعلام موضع کند، بیانیه بدهد و با نمایندگان ائمه جمعه، فرمانداران و دیگر مسئولان برای حل مسائل جلسات مشترک برگزار کند.

وی سومین راهکار را «میدانداری» عنوان کرد و گفت: قرار نیست سازمان تبلیغات اسلامی در همه امور تصدی‌گری کند، بلکه باید راهبر زیست‌بوم فرهنگی منطقه و شهر خود باشد و برای قرآن‌محوری، خانواده‌محوری، مسجدمحوری و قرار گرفتن ارزش‌ها در مدار اصلی جامعه، طرح‌های جدی داشته باشد.

مسئولان باید تمام‌قد پای کار مناطق خود باشند

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت احساس مسئولیت کامل مدیران در مناطق تحت مدیریت خود، گفت: مسئولان باید خود را نسبت به تمام منطقه سرزمینی، همه اقشار و همه زمان‌ها مسئول بدانند؛ از نوزادی که تازه متولد شده تا سالمند ۸۰ یا ۹۰ ساله و از شمالی‌ترین نقطه فارس تا مناطق جنوبی استان.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف فارس، افزود: باید برای مناسبت‌های ملی، مذهبی و انقلابی برنامه‌ریزی شود و از ظرفیت‌هایی مانند پاسارگاد نیز با نگاه فرهنگی استفاده کرد. پیشنهاد برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در منطقه پاسارگاد و برنامه‌ریزی برای هفتم آبان نمونه‌ای از این رویکرد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت انجام دقیق مسئولیت‌ها تأکید کرد و گفت: هر کاری که به مسئولان سپرده می‌شود باید با استحکام و دقت دنبال شود و کار نیمه‌تمام باقی نماند.

خودکفایی ادارات تبلیغات اسلامی در دستور کار قرار گیرد

حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به ضرورت جهاد خودکفایی، گفت: مشکلات همیشه وجود دارد و اگر مشکلی نبود، اساساً مسئولیتی بر عهده ما قرار نمی‌گرفت؛ هنر مدیر این است که در کنار پذیرش مشکلات، نظام حل مسئله داشته باشد.

وی با بیان اینکه ادارات تبلیغات اسلامی باید به سمت خودگردانی اقتصادی حرکت کنند، افزود: می‌توان با شناسایی ظرفیت‌های هر شهرستان، از املاک و دارایی‌های موجود برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کرد و حتی در ورودی شهرها با ایجاد واحدهای تجاری، منابع مالی جدید برای اداره تبلیغات اسلامی فراهم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت احیای ظرفیت‌های اقتصادی موجود، گفت: املاک، اموال و نیروی انسانی مجموعه‌های فرهنگی سرمایه هستند و نباید این ظرفیت‌ها بدون برنامه و مطالعه از دست بروند.

وی با اشاره به تجربه معماری سنتی در پیوند میان مسجد، بازار و حوزه علمیه، خاطرنشان کرد: در گذشته مجموعه‌های فرهنگی به گونه‌ای طراحی می‌شدند که در کنار مسجد، بازارچه و حوزه علمیه نیز شکل می‌گرفت و همین ساختار می‌توانست هزینه‌های خود را تأمین کند؛ امروز نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مدل‌های جدیدی برای اقتصاد فرهنگ و خودکفایی طراحی کنیم.