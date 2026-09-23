حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی و آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت برای دانش‌آموزان اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی، شروع دوباره مسیر علم و دانش است و امیدواریم دانش‌آموزان پس از ماه‌هایی که آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری دنبال شد، سالی پربار و موفق را آغاز کنند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: هر کدام از شما دانش‌آموزان امروز وارد دنیای تازه‌ای شده‌اید و نسل نوجوان و جوان، آینده‌ساز و تمدن‌ساز ایران اسلامی است.

ایران قوی به دانش‌آموز قوی نیاز دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه ایران قوی به دانش‌آموزان قوی نیاز دارد، ادامه داد: شما دانش‌آموزان در این ایام ثابت کردید که اگر بخواهید، می‌توانید آینده‌سازان و تمدن‌سازان خوبی برای کشور و میهن عزیزمان باشید.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: مهم این است که بتوانیم در مسیر قله‌های پیشرفت قدم برداریم و برای قوی شدن، اراده قوی، ابتکار بیشتر و تلاش مضاعف داشته باشیم تا بتوانیم به مراحل بالاتر دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود بر شکستن مرزهای علم و فتح قله‌های پیشرفت تأکید کردند و من معتقدم هر کدام از شما دانش‌آموزان یک کوهنورد هستید که می‌توانید با وجود سنگلاخ‌ها و مشکلات، با ایمان و اراده قوی به مسیر خود ادامه دهید.

خانواده، مدرسه و معلم؛ سه ضلع مسیر رشد دانش‌آموز

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به نقش خانواده‌ها در تربیت دانش‌آموزان گفت: خانواده‌های شما برای آینده‌تان دلسوزی می‌کنند و نسبت به سرنوشت شما دغدغه دارند و اینکه شما را برای تحصیل در چنین مدارسی ثبت‌نام کرده‌اند، نشان‌دهنده اهمیت تربیت و آینده شما برای خانواده‌هاست.

حجت الاسلام ولدان افزود: خانواده‌های محترم، دبیران و معلمان فرهیخته و مدیران مدارس، همه در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا فضای رشد و تربیت بهتر و بیشتری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی تصریح کرد: همه این ظرفیت‌ها باید بهانه‌ای باشد تا دانش‌آموزان بتوانند قله‌های دانش را به خوبی طی کنند و برای آینده کشور آماده شوند.

مدرسه سنگر همدلی برای استکبار جهانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به توصیه رهبر فقید انقلاب درباره «تحصیل، تهذیب و ورزش» بیان کرد: دانش‌آموزان قرار است هم دانش بیاموزند و هم رفتار و اخلاق خود را زیباتر کنند و در کنار آن با ورزش، نشاط و تحرک را در زندگی خود افزایش دهند.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: از همین اول مهر باید با خود عهد ببندیم که امسال انسان جدیدی باشیم، یک رفتار خوب به رفتارهای خود اضافه کنیم و از برخی رفتارهای نادرست و مشکل‌آفرین فاصله بگیریم.

وی افزود: ورزش نیز باید نشاط و تحرک را در زندگی افزایش دهد تا بتوانیم با حال خوش و روی خوش، دیگران را نیز همراه خود کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر اهمیت توجه دانش‌آموزان به اطرافیان خود گفت: اگر همکلاسی، همسایه یا یکی از اعضای خانواده و فامیل امروز حال خوبی ندارد، هر کدام از ما می‌توانیم با یک لبخند، احوالپرسی، کمک درسی یا احترام، حال او را بهتر کنیم.

ولدان در پایان ابراز امیدواری کرد: خداوند به تک‌تک دانش‌آموزانی که برای ساختن آینده آمده‌اند، توفیق دهد تا بتوانند جهان و آینده کشور را بهتر بسازند و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشند.