به گزارش خبرنگار مهر،نشست ایده‌پردازی به منظور برنامه‌ریزی هرچه بهتر برنامه‌های «هفته نوجوان» صبح سه شنبه با حضور جمعی از نوجوانان فعال و کنشگر مجموعه‌های مردمی شهر شیراز در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.

این نشست با هدف مشارکت حداکثری نوجوانان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های هفته نوجوان برگزار شد و مسئولان حاضر به بررسی دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و ایده‌های نوجوانان پرداختند.

نوجوانان شرکت‌کننده در این نشست با ارائه پیشنهادهای خلاقانه، بر ضرورت توجه به نیازها، علایق و ظرفیت‌های نسل نوجوان در طراحی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، ایده‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در تدوین برنامه‌های نهایی هفته نوجوان به کار گرفته می‌شود تا برنامه‌ها با محوریت نوجوانان و متناسب با اقتضائات فکری و اجتماعی آنان طراحی و اجرا شود.

برگزاری این نشست در راستای تقویت مشارکت اجتماعی نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی بیشتر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت.