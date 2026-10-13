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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

نوجوانان شیرازی طراح برنامه‌های هفته نوجوان شدند

نوجوانان شیرازی طراح برنامه‌های هفته نوجوان شدند

شیراز-نشست ایده‌پردازی هفته نوجوان با حضور نوجوانان فعال و کنشگر شیراز برگزار و شرکت‌کنندگان پیشنهادهای خود را برای طراحی برنامه‌هایی متناسب با نیازها و علایق این گروه سنی ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،نشست ایده‌پردازی به منظور برنامه‌ریزی هرچه بهتر برنامه‌های «هفته نوجوان» صبح سه شنبه با حضور جمعی از نوجوانان فعال و کنشگر مجموعه‌های مردمی شهر شیراز در اداره کل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.

این نشست با هدف مشارکت حداکثری نوجوانان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های هفته نوجوان برگزار شد و مسئولان حاضر به بررسی دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و ایده‌های نوجوانان پرداختند.

نوجوانان شرکت‌کننده در این نشست با ارائه پیشنهادهای خلاقانه، بر ضرورت توجه به نیازها، علایق و ظرفیت‌های نسل نوجوان در طراحی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، ایده‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در تدوین برنامه‌های نهایی هفته نوجوان به کار گرفته می‌شود تا برنامه‌ها با محوریت نوجوانان و متناسب با اقتضائات فکری و اجتماعی آنان طراحی و اجرا شود.

برگزاری این نشست در راستای تقویت مشارکت اجتماعی نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی بیشتر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت.

کد مطلب 6976417

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