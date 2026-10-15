  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

حمایت ۷۱۶ پرستار خراسان‌جنوبی از ۲۷۰۴ فرزند یتیم و محسنین

حمایت ۷۱۶ پرستار خراسان‌جنوبی از ۲۷۰۴ فرزند یتیم و محسنین

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی از حمایت ۷۱۶ پرستار استان از دو هزار و ۷۰۴ فرزند یتیم و محسنین در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مشارکت پرستاران در طرح اکرام ایتام و محسنین، جلوه‌ای ارزشمند از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در کنار رسالت حرفه‌ای آنان، به تقویت روحیه و تأمین نیازهای فرزندان نیازمند کمک می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر، ۱۰ هزار و ۸۶۷ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی قرار دارند و حامیان نیکوکار با مشارکت در طرح اکرام، بخشی از نیازهای این فرزندان را تأمین می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی با قدردانی از همراهی حامیان و خیران، حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را فرصتی برای مشارکت در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای آنان دانست و گفت: از مردم نیکوکار، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های شغلی و همه علاقه‌مندان خواستاریم با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در این مسیر خداپسندانه سهیم شوند.

عرب تأکید کرد: هر فرد می‌تواند متناسب با توان و تمایل خود، حمایت از یک یا چند فرزند معنوی را بر عهده بگیرد و با کمک‌های مستمر، در تأمین نیازهای زندگی، تحصیل و رشد آنان نقش‌آفرین باشد.

کد مطلب 6978594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها