به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مشارکت پرستاران در طرح اکرام ایتام و محسنین، جلوه‌ای ارزشمند از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در کنار رسالت حرفه‌ای آنان، به تقویت روحیه و تأمین نیازهای فرزندان نیازمند کمک می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر، ۱۰ هزار و ۸۶۷ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی قرار دارند و حامیان نیکوکار با مشارکت در طرح اکرام، بخشی از نیازهای این فرزندان را تأمین می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی با قدردانی از همراهی حامیان و خیران، حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را فرصتی برای مشارکت در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای آنان دانست و گفت: از مردم نیکوکار، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های شغلی و همه علاقه‌مندان خواستاریم با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در این مسیر خداپسندانه سهیم شوند.

عرب تأکید کرد: هر فرد می‌تواند متناسب با توان و تمایل خود، حمایت از یک یا چند فرزند معنوی را بر عهده بگیرد و با کمک‌های مستمر، در تأمین نیازهای زندگی، تحصیل و رشد آنان نقش‌آفرین باشد.