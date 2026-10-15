۱۲ متهم پرونده ۱۰.۵ میلیون دلاری FNDK در تالش بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحمتی با تشریح آخرین جزئیات پرونده موسوم به FNDK اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با طرح ادعای فعالیت در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مبالغی را از اشخاص مختلف دریافت کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، وجوهی را به حساب‌های مرتبط واریز کرده‌اند.

وی با اشاره به برآورد اولیه میزان تخلفات مالی در این پرونده افزود: ارزش مبالغ مطرح‌شده در پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر برآورد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با بیان اینکه تاکنون به ۱۲ نفر در این پرونده با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده است، تصریح کرد: برای این افراد قرار بازداشت موقت صادر شده و متهمان پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده‌اند.

رحمتی با اشاره به اقدامات قضایی برای شناسایی و جلوگیری از انتقال اموال احتمالی حاصل از جرم بیان کرد: دستورهای قضایی لازم برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی ناشی از جرم صادر شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، مکاتبات لازم با بانک مرکزی به‌منظور پیگیری مسدودسازی و رصد حساب‌های مرتبط انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین از صدور دستور ممنوع‌الخروجی برای برخی متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند خبر داد و گفت: برای دستگیری تعدادی دیگر از افراد مرتبط با پرونده نیز نیابت قضایی صادر شده است.

پرونده موسوم به FNDK با محوریت ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی و جمع‌آوری وجوه از افراد مختلف در حال پیگیری قضایی است.