دادستانی تالش درباره پرونده فعالیت موسوم به «FNDK» اطلاعیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نگرانی و مراجعات جمعی از شهروندان در خصوص فعالیت مجموعه موسوم به «FNDK» و عدم استرداد وجوه برخی از سرمایه‌گذاران، به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است.

با توجه به گزارش‌های واصله ، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص انجام شده و برخی از افراد مرتبط با این فعالیت دستگیر شده‌اند و پرونده در چارچوب ضوابط قانونی در حال طی مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی است.

دادستانی تالش با درک کامل نگرانی و دغدغه شهروندانی که سرمایه خود را در این مجموعه قرار داده‌اند، تأکید می‌کند که موضوع با جدیت در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای روشن شدن ابعاد فعالیت این مجموعه، شناسایی اشخاص مرتبط، بررسی جریان وجوه و اموال و اتخاذ تصمیمات قانونی در حال انجام است.

بدیهی است تعیین مسئولیت کیفری اشخاص، میزان خسارت و نحوه اتخاذ تصمیم نسبت به اموال و وجوه، صرفاً پس از انجام تحقیقات و طی فرآیند قانونی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

از شهروندان و مالباختگان درخواست می‌شود همانطور که در اطلاعیه سابق این دادستانی اعلام گردیده از واریز وجوه بابت مواردی که منشا درآمد آن مشخص نیست خودداری نمایند و ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات، اخبار غیررسمی و وعده‌های افراد سودجو مبنی بر بازگرداندن فوری وجوه خودداری کرده و هرگونه اسناد، رسید پرداخت، اطلاعات حساب، پیام‌ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت مذکور را ذخیره و نگهداری نموده تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.

همچنین تأکید می‌شود اطلاع‌رسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و دادستانی شهرستان تالش در چارچوب قانون، موضوع را تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.