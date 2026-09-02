دستگیری ۷ نفر در پرونده فعالیت شرکت FNDK در تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحمتی با اشاره به تشکیل پرونده برای فعالیت این شرکت اظهار کرد: شرکت FNDK با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی اقدام به جذب وجوه افراد کرده و شماری از مردم نیز با استقبال از این فعالیت، مبالغی را در این بستر واریز کرده‌اند.

وی افزود: دادستانی در مرحله نخست با انتشار اطلاعیه‌ای در فضای مجازی نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی کرد و پرونده با هدف بررسی شیوه و عملیات به‌کاررفته و شناسایی افراد دخیل، به شعبه اول بازپرسی دادسرای تالش ارجاع شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده، احتمال فعالیت شرکت به صورت هرمی و وقوع کلاهبرداری از نوع پانزی مطرح است و بخشی از وجوه نیز از کشور خارج شده است.

بازداشت موقت ۷ نفر در پرونده

رحمتی با بیان اینکه تاکنون هفت نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: این افراد به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی، با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: در راستای شناسایی شبکه و ابعاد فعالیت مورد بررسی و همچنین شناسایی و توقیف اموال احتمالی ناشی از وقوع جرم، دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شده و اقدامات قضایی و انتظامی در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به اهمیت شناسایی هرچه سریع‌تر مالباختگان افزود: به منظور تسریع در روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی عمومی، آرامش‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از اقدامات تنش‌آفرین احتمالی، دادستانی شهرستان در قالب دو اطلاعیه عمومی نسبت به تشریح موضوع اقدام کرده است.

رحمتی تصریح کرد: تحقیقات قضایی با صدور دستورات لازم به ضابطان مربوطه در حال انجام است و نتایج تکمیلی پرونده پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.