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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

دستگیری ۷ نفر در پرونده فعالیت شرکت FNDK در تالش

دستگیری ۷ نفر در پرونده فعالیت شرکت FNDK در تالش

تالش- دادستان عمومی و انقلاب تالش از دستگیری هفت نفر در ارتباط با پرونده فعالیت شرکت FNDK در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحمتی با اشاره به تشکیل پرونده برای فعالیت این شرکت اظهار کرد: شرکت FNDK با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی اقدام به جذب وجوه افراد کرده و شماری از مردم نیز با استقبال از این فعالیت، مبالغی را در این بستر واریز کرده‌اند.

وی افزود: دادستانی در مرحله نخست با انتشار اطلاعیه‌ای در فضای مجازی نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی کرد و پرونده با هدف بررسی شیوه و عملیات به‌کاررفته و شناسایی افراد دخیل، به شعبه اول بازپرسی دادسرای تالش ارجاع شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده، احتمال فعالیت شرکت به صورت هرمی و وقوع کلاهبرداری از نوع پانزی مطرح است و بخشی از وجوه نیز از کشور خارج شده است.

بازداشت موقت ۷ نفر در پرونده

رحمتی با بیان اینکه تاکنون هفت نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: این افراد به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی، با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: در راستای شناسایی شبکه و ابعاد فعالیت مورد بررسی و همچنین شناسایی و توقیف اموال احتمالی ناشی از وقوع جرم، دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده صادر شده و اقدامات قضایی و انتظامی در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به اهمیت شناسایی هرچه سریع‌تر مالباختگان افزود: به منظور تسریع در روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی عمومی، آرامش‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از اقدامات تنش‌آفرین احتمالی، دادستانی شهرستان در قالب دو اطلاعیه عمومی نسبت به تشریح موضوع اقدام کرده است.

رحمتی تصریح کرد: تحقیقات قضایی با صدور دستورات لازم به ضابطان مربوطه در حال انجام است و نتایج تکمیلی پرونده پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6935564

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