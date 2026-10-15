کره شمالی ۲ موشک جدید آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) امروز پنجشنبه گزارش داد: پیونگ یانگ ۲ نوع موشک کروز راهبردی قابل‌ پرتاب از زیردریایی را در آب‌ های سواحل شرقی خود آزمایش کرده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که آزمایش مذکور با هدف سنجش قابلیت اطمینان ابزارهای بازدارنده جنگی و ارتقای مهارت نیروی دریایی در انجام مأموریت‌ های راهبردی انجام شده است.

یکی از موشک‌های شلیک‌شده از نوع «پول‌هواسال-۳-۳۱» (Pulhwasal-۳-۳۱) بود؛ همان نوع موشک کروز راهبردی که کره شمالی هفته گذشته اعلام کرد آن را از خشکی آزمایش کرده است.

مقامات ارشد نظامی کره شمالی بر این آزمایش‌ها که در دریا و در سواحل شرقی این کشور انجام شد، نظارت داشتند.