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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کیاپی میاندورود به پیشرفت ۸۵ درصدی رسید

مخزن ۵۰۰ مترمکعبی کیاپی میاندورود به پیشرفت ۸۵ درصدی رسید

میاندورود- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات احداث مخزن ذخیره آب روستای کیاپی میاندورود خبر داد.

بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات احداث مخزن ذخیره آب روستای کیاپی میاندورود خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن، وضعیت ذخیره‌سازی و پایداری تأمین آب برای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان این روستا بهبود می‌یابد.

برارزاده با اشاره به روند اجرای پروژه احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای کیاپی اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده و عملیات اجرایی آن با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب مازندران است، افزود: احداث این مخزن امکان مدیریت بهتر نوسانات مصرف را فراهم می‌کند و در افزایش پایداری تأمین آب در شبکه توزیع نقش مؤثری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به جمعیت بهره‌مند از این پروژه تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از مخزن کیاپی، زمینه ارتقای خدمات آبرسانی به ۳۶۷ مشترک و جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود.

برارزاده در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و ارائه خدمات پایدارتر به روستاییان است و این روند با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین مطمئن‌تر آب مشترکان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6978988

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