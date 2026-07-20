آغاز عملیات اجرایی آبرسانی روستایی در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای امامزاده حسن شهرستان سوادکوه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در آیین آغاز این پروژه اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شرب و ارتقای کیفیت خدمات در مناطق روستایی اجرا می‌شود و از جمله پروژه‌های مهم حوزه آبرسانی استان به شمار می‌رود.

بهزاد برارزاده با تشریح مشخصات فنی این پروژه گفت: اجرای چهار هزار و ۸۵۰ متر خط انتقال، احداث مخزن ذخیره با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، ساخت اتاقک برق و کلرزنی، اجرای دیوارکشی و محوطه‌سازی، پیش‌بینی تأسیسات امنیتی و همچنین خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال از مهم‌ترین بخش‌های این طرح است.

وی با اشاره به رویکرد آبفا مازندران در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی افزود: اجرای طرح‌های زیرساختی برای تأمین آب شرب پایدار در مناطق مختلف استان با جدیت در دستور کار قرار دارد و این شرکت تلاش می‌کند خدمات مطلوب‌تری به شهروندان و روستاییان ارائه دهد.

در ادامه این مراسم، فرماندار شهرستان سوادکوه نیز با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب مازندران در حوزه آبرسانی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در رفع نیازهای مردم منطقه دانست.

رمضان پاریاو با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای طرح‌های آبرسانی در شهرستان، از تلاش‌های مدیرعامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب مازندران در توسعه زیرساخت‌های تأمین آب شرب و پاسخگویی به مطالبات مردم تقدیر کرد.